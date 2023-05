'El Deluxe' va a seguir los pasos de 'Sálvame', y es que el programa ya tiene fecha exacta para su fin. El próximo 23 de junio, el programa que nos ha acompañado durante 14 años todas las tardes, se acaba para siempre dejando a sus colaboradores con el alma rota. Estos han vuelto ha recibir otra mala noticia y es que ya se conoce el fin de 'Sálvame Deluxe'. Parecía que el mismo viernes que termina el magacin de tarde también iba a ser el último día para 'El Deluxe' pero 'Mediaset' se lo ha pensado mejor y ha retrasado su fecha.

Casi todos los colaboradores han ido mostrando su opinión sobre esta cancelación que les ha cogido por sorpresa. Uno de las últimas y más reivindicativas era la de Chelo García-Cortés. "Considero que es una de las mayores aberraciones empresariales el suspender un programa como Sálvame. Yo no se los alegatos que han hecho mis compañeros, pero yo si se lo que me dice la gente por la calle, yo si se lo que han hecho mis compañeros en momentos muy importantes y quizá yo no lo he hecho porque he hablado menos, pero estáis tan equivocados", decía la colaboradora bastante seria.

El programa nocturno contará con dos emisiones más respecto a lo inicialmente previsto y finalizará su periplo en Telecinco el próximo viernes 7 de julio. La razón por la que Mediaset ha reculado en su decisión de emitir el espacio por última vez el 23 de junio se limitaría a "ajustes de programación", sin dar más detalles sobre su inesperada decisión.