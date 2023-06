Con el fin de 'Sálvame' acercándose, los colaboradores del famoso programa de televisión no han perdido tiempo en informar sobre sus emocionantes nuevos proyectos laborales. Belén Esteban ya ha informado de su nuevo proyecto laboral, Carlota Corredera también ha dado un giro en su carrera y ahora le toca a Chelo García-Cortés.

En un giro inesperado de su carrera, Chelo ha asumido el desafío de hacer prácticas como pescadera. En sus primeros pasos en este divertido y nuevo reto que le plantea el programa, Chelo se ha enfrentado a la tarea de limpiar boquerones para una clienta. Aunque con cierta dificultad, Chelo muestra su empeño y destreza al lidiar con los peces, recibiendo elogios de Miguel por su esfuerzo.

La colaboradora del programa relata su experiencia con entusiasmo y divertida: "Tengo un maestro llamado Miguel, que es buenísimo vendiendo pescado, y se ha empeñado en que no quite la espina, ¡pero a mí se me va la espina!". Chelo enfrenta el desafío de remover las espinas con dedicación, mientras Miguel destaca la importancia de este paso en la preparación del pescado.

Este nuevo camino en la pescadería representa un aprendizaje invaluable para Chelo, quien se sumerge en un mundo desconocido y adquiere habilidades que amplían sus horizontes profesionales. La colaboradora ha demostrado su valentía al enfrentar un trabajo exigente y aprender sobre cada aspecto del proceso.

A pesar de los obstáculos y las espinas que se cruzan en su camino, Chelo está decidida a superarlos y convertirse en una pescadera competente. Su determinación y disposición para aprender hacen que este desafío sea una oportunidad de crecimiento personal y profesional.