Por segunda vez, Artur Dainese se libraba de la expulsión directa en Supervivientes. Y es que, después de haber sido enviado a la playa de los olvidados, en esta ocasión el italo-ucraniano se ha quedado tras la creación de la figura del 'concursante secreto'. "Soy una persona diferente, mejor, aquí he encontrado personas que son amigos de corazón, la clave de este concurso es disfrutar", ha confesado el modelo tras conocerse que la elección de la audiencia era salvar a Bosco por lo que él se quedaba fuera. "Nos vemos en España", le despedía Carlos Sobera para que nadie conociera su destino real: la jungla a metros de sus compañeros con un objetivo claro, no ser reconocidos.



Pero esto no era todo, algo que Artur descubría al volver a ser enviado de nuevo a una playa en lugar de al campamento. "No entiendo porqué, ¿otra vez?", preguntaba a Sobera mientras que, apenas unos minutos después Raquel Arias se acercaba por detrás para asustarle.

Telecinco

Aunque ha durado poco, y es que ambos se han sometido a una votación exprés de tan solo una hora (cronómetro incluido para incentivar el voto) a través de la aplicación de Mitele Plus. Nuevamente, Artur Dainese se libraba de esta votación exprés, enviando fuera a Raquel Arias: "Te quedas. No pasa nada. Lo he dado todo, no pasa nada", explicaba la modelo quien se abrazaba a su compañero en Cayo Paloma pidiéndole que fuera "a por todas". "Compañeros, no os imagináis que estaba aquí, al final el cumpleaños lo voy a pasara en el hotel pero no pasa nada", se despedía Raquel Arias, "gracias por esta experiencia que he vivido con todos vosotros". Una despedida que Bosco respondía: "estás guapísima sirenita y no te escapas porque en seguida te voy a ver en España".