'Supervivientes 2023' ya está en marcha, y mientras ya se conoce el casting completo de concursantes que ocuparán Cayos Cochinos durante los próximos meses, es inevitable preguntarse quiénes son algunos de los participantes que no tienen una gran trayectoria en televisión. Ya os contamos en Diez Minutos todo lo que teníais que saber sobre otros 'robinsones' como Jonan Wiergo, Ginés Corregüela, Katerina Safarova o Jaime Nava, pero aún quedan algunos concursantes como Artùr Dainese que son completos desconocidos para el gran público español, y es que el joven, modelo de profesión, es uno de los fichajes extranjeros por los que la productora del reality lleva apostando años.



Artùr tiene 32 años, y aunque al hablar se le nota cierto acento italiano, no nació en el país con forma de bota: él es natural de Ucrania, concretamente Jersón, que actualmente es una de las zonas más castigadas por la guerra. Su profesión es ser modelo e influencer, también empresario, y aunque en España no es prácticamente conocido, en Italia ha participado en algún que otro programa que le ha dado bastante fama allí. Gracias a 'Supervivientes 2023', seguro que consigue darle la vuelta a la tortilla.

El chico sabe venderse muy bien en redes sociales, tiene un cuerpazo cincelado en el gimnasio y sabe sacarle partido, ya que también se puede permitir ser modelo de su propia marca. Además, dos de sus pasiones no son ningún secreto en sus perfiles de redes sociales: le encanta el deporte (y le da igual que sea verano o invierno) y también le gusta mucho viajar: ha pasado por Ibiza, Dubai, Croacia, el sur de Francia o Portugal, y una cosa está clara: le gusta comer bien en los mejores restaurantes y pegarse una buena fiesta. Se desconoce si tiene novia, pero lo que también es seguro es que le gusta rodearse de gente guapa siempre que puede. Además, parece que tiene algún que otro amigo en nuestro país, y no es otro que el también ex superviviente Iván González, ya que se siguen en Instagram. ¿Será él quien le defienda en las galas? ¿Conseguirá Artùr aguantar hasta el final demostrando fuerza y valía en las pruebas... o caerá a la primera de cambio?



Te lo contamos todo sobre el guapo fichaje de 'Supervivientes 2023'.