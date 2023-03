Antes de un juego de reubicación de todos los concursantes, la segunda semana de Supervivientes ha terminado con la resolución de las nominaciones. Apenas unos minutos después del inicio del programa, Jorge Javier Vázquez conectaba con Honduras para dar a conocer el resultado de las votaciones que, en los porcentajes ciegos, mostraban un desequilibrio importante: la más apoyada se desmarcaba con un 65% mientras que los otros días compartían un 17%.

Gema Aldón era la primera en salvarse de la segunda nominación, estallando en un grito de emoción tras lo que iba directa a abrazarse con su compañera Alma Cortés. "¡Gracias España! Gracias a todos", gritaba la hija de Ana María Aldón quien confesaba que estaba "como si me hubiese comida tres o cuatro pizzas seguidas. Estaba muy emparanoiada porque pensaba que no tenía apoyo pero estoy estupenda, muchas gracias".

Tras ello se revelaba la decisión final de la expulsión, la cual había estado muy reñida con tan solo 500 votos de diferencia entre los dos nominados. Finalmente Jorge Javier Vázquez desvelaba la noticia: Artùr era el elegido por la audiencia para hacer compañía a Javier Nava en la Playa de los olvidados salvando a Sergio Garrido, tras su aparatoso accidente. "Nos hemos quedado sin conocerte pero tenías enfrente a contrincantes muy difíciles", aseguraba el presentador.

"Ahora voy a comer", aseguraba Artùr a sus compañeros después de fundirse en un abrazo con quien ha compartido equipo desde que llegó a Honduras. "No, no vas a comer. Ahora vas con Jaime a la Playa de los olvidados", le anunciaba Laura Madrueño, una noticia que no le gustó del todo al italoucraniano y es que Jaime le eligió al irse para tener un lastre, algo que él no entendió.

Antes de salir de la playa, el italo-ucraniano ha elegido entre dos concursantes para dejarles un lastre o una ventaja. Así, escogía a Manuel para lastrarlo y a Bosco para darle una ventaja; y la suerte ha querido que finalmente solo se entregara la ventaja: dos puntos para nominar en esta noche.