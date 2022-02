And Just Like That se despide de HBO Max con un documental.

En él veremos detalles del rodaje y entrevistas con parte del elenco y el equipo.

Tenemos sentimientos encontrados con el final de And Just Like That. Bueno, en general con este spin-off de Sexo en Nueva York, que ha suscitado críticas diversas entre el público, más aún entre los fanáticos de la original. Sin embargo, si eres un auténtico seguidor o seguidora de la ficción habrás visto los 10 episodios religiosamente cada semana porque a la cita con Carrie, Miranda, Charlotte y sus viejos y nuevos amigos no se puede fallar.

Por eso, te haya gustado o no el desarrollo que han tenido las tramas es inevitable sentir un poquito de vacío seriéfilo ahora que ha terminado la primera temporada. Pero eso HBO Max ya lo podía prever incluso antes de estrenar la serie. Por eso no nos sorprende que, al tiempo que ofrecían la emisión de el último episodio abrieran una nueva opción de disfrutar de la labor de Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kristin Davis y el resto del equipo que se ha desvivido por sacar adelante esta nueva tanda de aventuras neoyorkinas. Se trata de And Just Like That, el documental, un regalo para los fanes en forma de diario audiovisual de rodaje en el que podremos ver lo que se cocía 'entre bambalinas' de esta producción.

Todo lo que debes saber sobre And Just Like That, el documental

El documental que cierra la emisión de la primera temporada de And Just Like That pretende exponer las costuras de la serie, con las complejidades y anécdotas propias de un rodaje que ha generado tantas expectativas desde que se confirmó el proyecto. Por eso, además de imágenes de las jornadas de grabación, también se incluyen entrevistas con las actrices protagonistas y parte del elenco. Pero no solo eso, también participan miembros del equipo que declararán sus impresiones acerca de la serie.

Es hora de decir adiós a nuestras amigas neoyorquinas 💜



Esperamos volver a coincidir de nuevo muy pronto #AJLT pic.twitter.com/UvWfDF64fM — HBO Max España (@HBOMaxES) February 3, 2022

Entre todos nos acercarán algunos aspectos técnicos de la realización de la serie, pero también desgranarán el interés de algunas de las tramas que han desarrollado durante los capítulos, como la menopausia de Charlotte, la amistad madura o los looks escogidos para las actrices en esta etapa, 23 años después de la original. El documental está dirigido por Fabien Constant con la producción ejecutiva de Sarah Jessica Parker, Alison Benson, Lydia Tenaglia y Chris Collins.



