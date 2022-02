Netflix prepara el estreno de su próxima serie criminal, Clark.

La ficción repasará la interesante y frenética vida de Clark Ololfsson, un delicuente sueco que se considera el origen del síndrome de Estocolmo.

En el verano de 1973, un preso de permiso inició un robo al banco Sveriges Kreditbanken en la zona denominada Norrmalmstorg de la ciudad de Estocolmo. Jan-Erik Olsson entró, metralleta en mano para amedrentar a los empleados y clientes. Pero una vez llegaron a las inmediaciones de la sucursal las fuerzas de seguridad comenzaron las negociaciones. Entre ellas, el ladrón y secuestrador exigió la presencia de otro prisionero en el banco, armas y un coche listo para poder escapar.

Sin embargo, con la llegada de Clark Olofsson el atraco tomó un nuevo rumbo, en el que según los relatos de las propias víctimas durante y tras su retención en la sucursal, reconocían haber sido tratados con amabilidad y trataban de frenar hostilidades de la policía hacia ellos. Cuando las autoridades se dieron cuenta de esta conexión empática de los rehenes hacia sus captores, tuvieron que cambiar la estrategia de acción si querían reducir a los ladrones.

Esto fue calificado inicialmente como el Norrmalmstorgsyndromet por el psiquiatra y criminólogo sueco Nils Bejerot, aunque finalmente tomaría el nombre de la ciudad y no de una de sus zonas para describir esa conexión amable entre secuestrados y captores. Así surge la denominación del síndrome de Estocolmo.

Bill Skarsgård es 'Clark' (Olofsson) en la serie de Netflix

Precisamente para explicar la historia de Clark Olofsson Netflix estrenará próximamente una serie sueca que recorre la interesante vida criminal de este joven cuyo historial delictivo le llevó hasta a su deportación a Bélgica. Basada en la autobiografía del propio Olofsson, Vafan var det som hände, está dirigida por Jonas Åkerlund (Lords of Chaos, Polar) y protagonizada por Bill Skarsgård (Castle Rock, It, Eternals).

El actor mostrará en pantalla aspectos de Olafsson que van mucho más allá de su robo más famoso. Para el director era interesante desgranar quién fue, sus mentiras e ingenios y sus trepidantes experiencias, siempre sobrepasando límites y saltándose la ley y la moralidad. Después de todo, pese a lo controvertido de su figura, generó uno de los personajes más polémicos y recordados del país sueco.

