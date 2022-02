La cuarta temporada de The Marvelous Mrs Maisel llegará a Prime Video a finales de esta semana, concretamente el viernes 18 de febrero. ¿A qué hora puedes ver los dos primeros episodios de la temporada?

La cuarta temporada de La maravillora Señora Maisel será un poco diferente a las anteriores. No va a ser un estreno completo de la temporada. Con el éxito de los estrenos semanales e híbridos, Prime Video estrenará dos episodios a la vez de esta excelente dramedia.

A lo largo de las próximas cuatro semanas, veremos cómo se desarrolla la siguiente parte de la historia de Midge. Esta no fue escrita como una temporada final, así que esperamos conocer la quinta temporada muy pronto. Con la espera que hemos tenido, puede que Prime Video quiera ver cómo funcionan los dos primeros episodios.

Para ayudar a la renovación, tendrás que asegurarte de ver los episodios de inmediato. Eso significa saber la hora de estreno.

'La maravillora Sra. Maisel': hora de estreno

Los dos primeros episodios de la temporada se estrenarán juntos. La fecha y la hora de estreno oficiales son a partir de las 9.01 de la mañana del viernes 18 de febrero.

En la nueva temporada, Midge y Susie se recuperan tras ser expulsadas de la gira de Shy Baldwin. Midge está preparada para arrasar en el mundo, especialmente con los cambios que se avecinan en los años 60. Sin embargo, el mundo de la comedia no está preparado para ella. Tampoco lo está su familia. Ella va a causar algunos problemas con su testaruda determinación de triunfar.

'La maravillora Sra. Maisel': argumento

La última temporada de la serie de Amazon Prime vio a Midge escalar lo más alto que había llegado antes, y caer lo más lejos. Después de una exitosa etapa americana de la gira mundial de Shy Baldwin, como su acto de apertura, Midge se dispuso a unirse a él en la gira mundial.

Tras unas bromas poco acertadas que pusieron en riesgo la sexualidad de Shy durante uno de sus sets, Midge fue expulsada del resto de la gira minutos antes de subir al avión.

La sinopsis oficial de la nueva temporada dice:

"Estamos en 1960 y el cambio está en el aire. Midge busca perfeccionar su actuación y encuentra un trabajo con total libertad creativa. Pero su compromiso con su oficio -y los lugares a los que la lleva- crea una brecha entre ella y la familia y los amigos que la rodean".

¿Qué significa eso?

En los teasers de la cuarta temporada, podemos ponernos al día con cada una de las principales líneas argumentales. En primer lugar, vemos a Midge y Susan haciendo planes sobre el camino a seguir. Con su confianza y su reputación por los suelos, parece que en la cuarta temporada está intentando abrirse camino en el mundo del stand up. Se acabaron los teloneros, quiere labrarse su propio camino.

Intentando seguir los pasos de Lenny, es probable que veamos más interacciones coquetas entre los dos cómicos. Aunque los fans esperan que los dos se junten finalmente, como se ha mencionado antes, puede aparecer un rival en la forma del personaje de Milo Ventimiglia.

