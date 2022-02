Como dijo una vez Roy Scheider: "¡Hora del espectáculo, amigos!". No es una producción de Bob Fosse -de hecho, ni mucho menos-, pero la obra de Lexi (Maude Apatow) ha subido al escenario esta noche en Euphoria, y ha sido... una pasada. La obra de Lexi, llamada "Our Life" y no "Oklahoma", no parece en realidad una obra real y desarrollada. Pero el episodio pone de relieve lo que Euphoria está haciendo bien ahora mismo: hacer que nos enamoremos de todos los personajes secundarios. Aunque la serie se ha centrado en personajes como Nate (Jacob Elordi) y Cal Jacobs (Eric Dane), hemos empezado a preocuparnos más por los Ethans (Austin Abrams), Lexis y Fezcos (Angus Cloud) de la serie.

La actuación de Maude Apatow es matadora en este episodio, aunque es una pena que no hayamos tenido otra secuencia de "Esto es vida" como la del episodio 3. Tampoco tuvimos una apertura fría con Lexi, como algunos hubieran esperado, pero para hacer de abogado del diablo, ya conocemos la mayor parte de sus antecedentes gracias a la apertura de Cassie (Sydney Sweeney) en la primera temporada. Además, la mayor parte de los traumas de la familia Howard se han ido desvelando a lo largo de las dos temporadas, y con la obra de teatro obtendremos aún más. Pero una Lexi pequeñita habría sido bonita. Aun así, Apatow se rompe la cabeza una y otra vez en este episodio, dirigiendo la producción teatral de su instituto como si dirigiera un batallón en la batalla. "Es un genio", dice Bobbi. ¿Quizás?

Pero tal vez no, porque honestamente, es muy difícil saber lo que el público está viendo realmente en este episodio. "Our Life" es tan comprensible como "Twinkle Towne", el musical para el que Zac Efron y Vanessa Hudgens hacen una audición en High School Musical. Como conocemos a Lexi y sabemos lo que ha pasado en Euphoria, podemos comprender su vaga voz en off y su argumento vanguardista, pero ese público tiene que estar roncando. Cualquiera que no tenga un conocimiento preexistente de Lexi Howard se ve obligado a rascarse la cabeza en la audiencia, pensando: "¿Por qué debería importarme esta chica de instituto?". Y, sin embargo, ahí están, carcajeándose entre el público, aparentemente entretenidos.

'Euphoria' Temporada 2 Capitulo 7: crítica

No me malinterpreten: algunas de las reacciones son divertidísimas. En concreto, las carcajadas y los gritos de alegría de Suze Howard (Alanna Ubach) reflejan exactamente los ruidos que yo hacía al ver sus divertidas reacciones. Pero el resto de la audiencia me dejó un poco descolocado. Ver a Rue (Zendaya) entre el público me pareció un poco raro. Los dos últimos episodios se han centrado tanto en su retraimiento que verla entre una multitud de gente, sola (¿Dónde está Gia?) y completamente imperturbable, fue un giro bastante brusco. Y aunque al final la obra la hace reír, no hay razón para que una descontenta Maddy (Alexa Demie) esté presente, ni tampoco Kat (Barbie Ferreira), que acaba de romper con el protagonista de la serie. Además, Nate sería el tipo de novio que haría que Cassie fuera sola. Sobre todo, ¿por qué está Elliot (Dominic Fike) allí?

Tal vez sea bueno que Kat haya venido a ver la obra, porque ahora ve todo lo que se pierde al dejar a ese chico suyo. Cuando Ethan le dijo a Kat que "tenía el papel", qué parte, específicamente, no estaba claro. Yo tenía la idea de que él interpretaría a Nate, pero esto era mucho mejor. ¿Interpretando tanto a Nate como al padre de Cassie y a Suze? El complejo de Edipo está temblando. Esa escena de "Holding Out for a Hero" debería enseñarse en todos los cursos de cine del mundo.

Aún así, aparentemente, la mayor parte de Euphoria sigue siendo entre Nate y Cassie. Aunque todo el mundo lo sabe, la pareja no puede deshacerse de la mala sangre persistente de las discusiones del pasado. Terminamos con Cassie, recién terminada, echando literalmente vapor a la ventana del teatro. Se ha argumentado sobre el maltrato a Kat y Jules, ya que el tiempo en pantalla de ambos personajes disminuye y se les culpa constantemente de maltratar a sus parejas. Yo diría lo mismo de Cassie. Ha sido apartada de su grupo de amigos, de su familia, y ahora, toda su historia depende de Nate. Ha sido retratada como viciosa con sus amigas, casi psicótica con su novio, pervertidamente sumisa en el sexo y vacía de toda personalidad. No se trata de una mirada realista y desgarradora de una adolescente. La representación de Cassie por parte de Euphoria se ha vuelto sádica.

Antes de que se emita el final, sin embargo, un rápido repaso de todo lo que quedó abierto: Cassie y Nate acaban de romper, dejando a Cassie enfadada con su hermana y a Nate con esas extrañas pesadillas sobre su padre, Cal, que anda suelto por ahí. Jules ha quemado el disco de su vídeo sexual, pero es posible que Maddy lo haya guardado en su disco. Maddy parece haber tirado la toalla en su amistad con Cassie y en su relación con Nate, pero algo se está gestando con su jefa, Samantha, que la graba en el armario mientras se prueba ropa. Kat se encuentra en una espiral de descontrol, ya que acaba de romper con Ethan, el protagonista de la obra de Lexi. Lexi espera la llegada de Fez a su obra, aunque él está ocupado con gente que sospecha que podría haber matado a Mouse, que en realidad fue asesinado por Ash. Además, está Rue, que ha cortado con Jules y Elliot, y debe la friolera de 10.000 dólares a Laurie. Ah, y su madre está coqueteando con Ali.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io