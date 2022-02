Al igual que hice con el episodio de la semana pasada, tengo que empezar este resumen expresando mi descontento porque este capítulo carecía de una función de apertura fría sobre cualquiera de los personajes. Lo que podría ser un episodio increíblemente fuerte se reduce esencialmente a los huesos de la esencia de Euphoria - que, no me malinterpreten, sigue siendo un muy necesario soplo de aire fresco después de la mordedura de nudillos de la semana pasada. Incluso teniendo en cuenta esta queja, el capítulo 6 se impone humildemente como el capítulo de la segunda temporada con más humildad. No es tranquilo, en sí mismo, gracias a un tipo llamado Nate Jacobs (Jacob Elordi), pero en una serie que intenta parecer "humana", este capítulo se siente el más humano hasta la fecha.

Aunque se trata de un episodio en el que Zendaya no está muy presente, salvo por su habitual narración, la serie se abre y se cierra con Rue, su familia y Ali (Colman Domingo), todos ellos haciendo su habitual trabajo de primera, aunque sea discreto. De hecho, la calidad discreta de sus conversaciones -que giran en torno a la reciente explosión de Rue, aunque nunca la mencionan directamente- añade cierta profundidad a la segunda temporada de Euphoria. Se trata de una serie muy necesaria, ya que todos los personajes se encuentran en una espiral de descontrol.

Incluso Cassie (Sydney Sweeney), que está lidiando con las repercusiones de la revelación del último episodio, ofrece una actuación más sutil de lo habitual. Sí, llora, grita y da todos los signos característicos de una crisis de Sydney Sweeney. Pero también la vemos entrar en pánico de otras maneras: como llamando tranquilamente a Nate una y otra vez en la bañera, y asaltando continuamente a su madre (Alanna Ubach) y a Lexi (Maude Apatow) mientras ven tranquilamente Millionaire Matchmaker. Su madre, Suze, tiene las mejores frases de todo el episodio: "¡Necesita un exorcismo!" grita Suze después de que Cassie chille y grite en el salón. Casi al principio del episodio, la vemos pasarle un cuenco de cuchillos (¿alguien más pensó que era un número obsceno de cuchillos?) a Lexi para que los esconda de Cassie, por miedo a que ésta pueda apuñalarse a sí misma o a otros. Suze conoce a las adolescentes. Lleva dos décadas rodeada de ellas.

'Euphoria' Temporada 2 Capítulo 6: crítica

Otro encantador momento maternal se produce cuando Maddy (Alexa Demie) se reúne con su jefa de niñeras, Samantha (Minka Kelly, que rezuma carisma), junto a la piscina para tomar unas copas de rosado (con un aspecto tan agradable que me dio tanta envidia como siempre). El dúo habla de la amistad, del sexo y de todo lo demás, en una serie de diálogos que parecen sacados de una novela de Sally Rooney. Lo mejor de la conversación llega cuando Samantha alude a lo desordenada que era su vida cuando era más joven, recurriendo a su amor por los conflictos. "Yo no soy desordenada", sonríe Maddy. "Pero me encantan las peleas".

Pero la historia de Maddy se agrava después de su lujoso baño en la piscina, gracias a la visita de Nate. Nate ha estado fuera de sí esta temporada, más que en la primera, y está empezando a sentirse un poco sin rumbo. Aunque su escena en la habitación de Maddy con la pistola es sin duda apasionante, se siente fuera de lugar. No puedo ser el único que está perdiendo la paciencia con Nate. Su personaje es el más complejo del episodio, pero tampoco me importa la forma en que trata a Jules (Hunter Schafer), Maddy o Cassie. Las únicas escenas del episodio 6 que parecen tener sentido son las que tienen lugar con su madre, Marsha (Paula Marshall), que se luce como otra figura materna en crisis.

¿Por qué me molesta tanto Nate? Su escena con Maddy fue intrigante, sin duda. Y las secuelas con Jules sólo nos dejan con más preguntas. Pero Euphoria se ha convertido en culpable de un problema que está tratando de resaltar en Nate: con todo el trabajo y el tiempo dedicado a tratar de comprender esta abominación de tipo de instituto, hemos perdido de vista a los mejores personajes de la serie. Kat (Barbie Ferreira) y Ethan (Austin Abrams) comparten un gran momento juntos, pero es tan fugaz y abismal que seguramente dejará a los espectadores con más rencor por la ausencia de Kat que alegría por su gran transformación de personaje. ¿Y Elliot (Dominic Fike)? ¿Se ha ido ya?

Afortunadamente -y sí, este punto de la recapitulación se ha guardado a propósito para el final porque es el mejor- el episodio 6 se redime al centrarse en dos personajes que hemos estado esperando toda la temporada para volver a ver. Sí, estoy hablando de Fez (Angus Cloud) y Lexi. Obviamente. Por fin. Los fans podrán ver estas escenas una y otra vez, con nuevos contenidos que se sumarán a las muchas fan-cams que seguramente se abrirán paso en las redes sociales. Su incipiente romance es dulce, pero no es excesivamente dulce o exagerado como (lo siento) el de Rue y Jules puede parecer a veces.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io