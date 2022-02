La temporada 6 de Peaky Blinders es la última de la serie de televisión de la BBC, pero su creador, Steven Knight, ha confirmado que también tendremos un final cinematográfico, junto con algunos posibles spin-offs.

'Peaky Blinders': este será el título del capítulo de estreno de la temporada 6

La séptima temporada se ha cambiado por una épica conclusión cinematográfica, que probablemente tenga lugar en la Segunda Guerra Mundial, aunque hasta ahora no se ha aclarado quiénes aparecerán exactamente y hasta qué punto la sexta temporada cerrará la saga para el personaje de Cillian Murphy, Tommy Shelby.

Al hablar con Digital Spy antes del estreno de la sexta temporada, el creador Steven Knight parece haber confirmado que Tommy Shelby y su hermano Arthur aparecerán en el clímax cinematográfico.

Cuando se le preguntó si Tommy y Arthur seguirían formando parte de ese mundo más allá de la serie 6, Steven dijo: "Es imposible decirlo todavía. Pero la película, sí".

'Peaky Blinders', la película: el reparto

"Vamos a hacer una película -un largometraje- que haga avanzar al mundo, y luego, una vez que hayamos hecho avanzar al mundo hacia el segundo mundo, veremos a dónde nos lleva".

"Ahora es una situación en la que el mundo... ya sabes, en todo el mundo, el mundo Peaky, tiene tanta energía, y tantos seguidores, y una base de fans tan grande, que piensas: 'Bueno, vamos a seguir adelante'. Y así lo hacemos".

En cuanto al reparto de la película, Steven Knight dijo: "Hay tanta gente, tantos grandes actores, con los que ya estamos, más o menos, en conversaciones para la película, pero creo que lo que queremos hacer es seguir sorprendiendo a la gente y seguir descubriendo nuevos talentos. Porque todo está ahí fuera, y hay una especie de consistencia: lo que estamos haciendo es encontrar actores realmente buenos de un entorno de clase trabajadora, y contar esa historia. Eso es lo que intentamos hacer".

