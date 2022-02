Maite Perroni repetirá con Netflix en su nueva serie.

Se trata de Triada, una ficción de misterio creada por Leticia López MAragalli tras Oscuro deseo.

Maite Perroni ha conseguido hacerse un hueco en la ficción internacional con proyectos variados. Desde su gran salto a la fama con Rebelde y el grupo que salió de la serie, RBD, la vía actoral y también la musical, han sido constantes en su carrera. La actriz mexicana se ha preocupado en estos 18 años de cuidar las dos facetas.

Gracias a ese empeño, hemos podido verla en telenovelas tan dispares como Cuidado con el ángel y La gata o series de expansión internacional gracias a las plataformas, como El juego de las llaves en Amazon Prime Video o su éxito más reciente, Oscuro deseo, en Netflix, cuya segunda tanda se estrenó a principios de febrero situándose en el Top 10 de la plataforma.

Ahora que ya ha terminado su andadura en Oscuro deseo, pues parece que no se producirá una tercera temporada de la serie, la actriz ya tiene la vista puesta en su siguiente proyecto. Su nueva serie es una propuesta de garantías, pues va a repetir el trío de éxito que ya arrasó en Netflix: misma plataforma, misma creadora (Leticia López Margalli) y ella misma de nuevo como protagonista.

Triada: así es la nueva serie de Maite Perroni en Netflix

López Margalli ha vuelto a configurar una historia adictiva, de drama y misterio, para su última propuesta para Netflix. En Triada los personajes se sumergen en su propio pasado, para desentrañar, uno a uno, los secretos de sus vidas.

Con Maite Perroni como la única confirmada hasta el momento en el proyecto, Triada se une a un selecto listado de títulos que amplían las producciones latinoamericanas en Netflix. Entre ellos destaca la reciente Rebelde, que ya tiene confirmada su segunda temporada, así como ¿Quién mató a Sara?, de la que todavía nos queda por ver la tercera tanda, o Érase una vez... pero ya no, que ve la luz el próximo 11 de marzo.

