Adam Sandler y varias estrellas actuales y antiguas de la NBA se unen en el primer tráiler de la película de baloncesto de Netflix Garra. Después de unas cuantas películas de menor aceptación, Sandler ha encontrado un nuevo hogar para la mayoría de sus películas a través de Netflix. El servicio de streaming ha trabajado con el popular comediante en múltiples películas y ha renovado su asociación en 2020 para 4 películas más después de que Criminales en el mar se convirtiera en un gran éxito. Mientras la segunda parte y otras comedias dirigidas por Sandler siguen llegando a Netflix, el streamer también está detrás de su primer giro dramático tras Diamantes en bruto.

Producida por el jugador de los Lakers de Los Ángeles y cuatro veces campeón de la NBA, LeBron James, Garra está protagonizada por Sandler en el papel de Stanley Beren, un antiguo cazatalentos de baloncesto. Su personaje encuentra a un prometedor jugador de baloncesto internacional de gran talento pero con problemas e intenta hacer realidad sus sueños en la NBA. El ex alero de los Denver Nuggets, Juan Hernángomez, interpreta a Bo Cruz, el jugador único que encuentra el personaje de Sandler.

'Garra': tráiler de la película

El tráiler de Garra ofrece una excelente mirada a la impresionante lista de actores y jugadores de la NBA de la película. Sandler, Queen Latifa, Ben Foster y Robert Duvall lideran el reparto de actores reconocibles de Hollywood presentados. Múltiples miembros de los Philadelphia se presentan como Matisse Thybulle, Tyrese Maxey, Tobias Harris, Seth Curry y Boban Marjanović. El tráiler de Garra también incluye al escolta de los Minnesota Timberwolves Anthony Edwards, el escolta de los Miami Heat Kyle Lowry, el escolta de los Utah Jazz Jordan Clarkson, el escolta de los Atlanta Hawks Trae Young, el alero de los Milwaukee Bucks Khris Middleton y el alero de los Denver Nuggets Aaron Gordon. También se ven ex estrellas de la NBA y personalidades actuales de los medios de la NBA, Kenny 'The Jet' Smith y Mark Jackson.

Aunque este es solo un avance de Garra, es un primer vistazo prometedor a la película. Sandler es un gran aficionado al baloncesto además de ser una gran estrella de cine, por lo que la colección de talentos de la NBA debería aportar una mayor sensación de realismo a la película. Esto incluye tener un verdadero jugador de baloncesto profesional en Hernangómez que desempeñe el papel principal.

