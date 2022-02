Cristo y Rey, la serie biográfica sobre Ángel Cristo y Bárbara Rey en Antena 3, ya tiene a sus dos protagonistas.

Belén Cuesta ha sido la elegida para interpretar a la vedette, actriz y presentadora.

Jaime Lorente será Ángel Cristo en la serie Cristo y Rey



Parece fruto de la casualidad pero a veces los proyectos interpretativos guardan gratas sorpresas. Belén Cuesta inició su carrera en el audiovisual en Antena 3, con una pequeña participación como extra en la serie Cazadores de hombres (2009). Su gran presentación ante el público televisivo llegó unos años después, en 2012, con Bandolera, y desde entonces ha formado parte de hasta cuatro proyectos más bajo el amparo de Atresmedia, incluida la primera temporada de Paquita Salas, que se estrenó en Flooxer.



Por eso es muy especial la noticia de su participación en el nuevo (y ambicioso) proyecto de la principal cadena del conglomerado mediático. Belén Cuesta va a protagonizar la nueva serie de Antena 3, Cristo y Rey. Por si fuera poco, la experiencia será doblemente gratificante pues vuelve a coincidir con Jaime Lorente tras el final de La Casa de Papel, otro actor que recibió su primera oportunidad en la actuación en esta cadena gracias a El secreto de Puente Viejo, en su caso.

Cristo y Rey recorrerá, cuatro décadas después, los años más mediáticos de la pareja formada por Ángel Cristo, el mejor domador y más famoso del mundo, y Bárbara Rey, la mujer más deseada de España por sus trabajos como actriz y vedette. Tras un noviazgo fugaz que en pocas semanas se materializó en un matrimonio lleno de luces y sombras, intentaron alejarse de los focos con el circo como telón de fondo, pero que no dejaron de estar ni un solo día en la palestra.

Cristo y Rey: Belén Cuesta se transforma en Bárbara Rey

Bárbara Rey es una mujer deseada, mediática y polémica en los 70 y 80, no sólo por ser actriz y musa del destape, sino por sus aireadas relaciones con hombres importantes de la cultura, la política y el deporte con los que se ha sentido utilizada.

Antena 3 prepara su nueva serie ‘Cristo y Rey’, una ficción basada en la mediática pareja que formaron Ángel Cristo y Bárbara Rey en los años ochenta. #CristoYRey https://t.co/yjeOGEplta — antena 3 (@antena3com) December 16, 2021

Al conocer a Ángel Cristo encuentra un amor sincero. Tanto como para abandonar su carrera y poder cumplir su mayor sueño: ser madre. Nueve años de matrimonio en los que España es testigo de su felicidad. Lejos de los flashes, sin embargo, sufre un infierno de maltratos y abusos. Una vida llena de altibajos y contrastes, marcada también por el constante rumor de su relación con un poderoso hombre de estado…

