Netflix estrena el viernes 25 de febrero el esperado drama histórico Vikingos: Valhalla. La nueva serie es una secuela de la serie Vikingos y está ambientada 100 años después de la original.

La serie original terminó en 2020, por lo que los fans están ansiosos por ver la siguiente entrega de esta historia. Vikingos: Valhalla está creada por Michael Hirst, el creador de la serie original, con un guión de Jeb Stuart.

Vikingos: Valhalla comienza a principios del siglo XI y presenta a algunos de los vikingos más famosos de la historia, como Leif Eriksson, su hermana Freydis Eriksdotter, el príncipe nórdico Harald Sigurdsson y el rey normando Guillermo el Conquistador. Esta nueva generación de vikingos se abrirá camino y hará historia. Mientras luchan contra los ingleses, también entrará en juego el enfrentamiento entre los nuevos creyentes cristianos y los que adoran a los dioses nórdicos.

BERNARD WALSH/NETFLIX

'Vikingos Valhalla': hora de estreno en Netflix España

Netflix estrenará Vikingos: Valhalla el 25 de febrero a las 09:01 a.m. La serie está llena de acción y vale la pena despertarse temprano. Pero si esta hora no te viene bien, asegúrate de hacer clic en el botón RECORDARME de Netflix, para no perdertelo.

El reparto de la serie está formado por Sam Corlett, Frida Gustavsson, Leo Suter, Bradley Freegard, Jóhannes, Haukur Jóhannesson y Caroline Henderson en los papeles principales. Lauren Berlin, Asbjørn Krogh, David Oakes, Julian Seager, Pollyanna McIntosh, John Kavanagh y Pääru Oja se unen a ellos en papeles recurrentes.

BERNARD WALSH/NETFLIX

'Vikingos Valhalla': argumento

El universo de Vikingos continúa con la serie secuela Vikingos: Valhalla, con nuevos sucesos y personajes de la Era Vikinga, y aquí te contamos cuándo se ambienta esta nueva serie, las batallas que se mostrarán y los personajes que protagonizan estas nuevas historias. Vikingos es uno de los dramas históricos más populares de los últimos años, que debutó en History Channel en 2013 y que llegó a su fin en 2020 tras seis temporadas llenas de drama, traición y personajes memorables que aunque no fueron históricamente precisos todo el tiempo, definitivamente dejaron una impresión duradera en los espectadores.

Vikingos se centró en los primeros años de la Era Vikinga, comenzando con la incursión de Lindisfarne, tal y como se describe en la primera temporada. El protagonista de la serie era la legendaria figura nórdica Ragnar Lothbrok (Travis Fimmel), pero a medida que la serie avanzaba, cambiaba su enfoque hacia sus hijos -Björn, Ubbe, Hvitserk, Sigurd e Ivar- y sus viajes y batallas, que en muchas ocasiones eran entre ellos. Todavía hay mucho que contar sobre la Era Vikinga y sus guerreros más notables, y por eso se anunció una secuela antes de que la serie principal llegara a su fin. Sin embargo, la secuela no seguirá a los personajes supervivientes de Vikingos, sino que explorará las historias de otros vikingos conocidos y más cuyas vidas fueron moldeadas por las acciones de los personajes de la serie principal.

