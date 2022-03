Esta noche, Antena 3 cierra Tu cara me suena 9 celebrando una gran final en directo a las 22:10 horas.

El talent show más visto de la televisión se despide de los espectadores y será el público desde sus casas el que elegirá quién es el ganador de la edición entre sus cinco finalistas: Nia, María Peláe, Agoney, Rasel y Eva Soriano.

El formato ha logrado en su novena edición, cuando acaba de cumplir 10 años en Antena 3, su mejor resultado de los últimos cinco años: un 20,6% de cuota de pantalla y una media de 2.354.000 espectadores.

Capitaneado por Manel Fuentes, Tu cara me suena arrasa en todos los targets de edad. Su potencia transversal hace que el programa suba a un 21,9% en target comercial y logre un impresionante 22,1% en jóvenes.

Por la novena edición de Tu cara me suena han pasado más de 20 millones de espectadores únicos. Cada gala mantiene una media de 6,1 millones de espectadores únicos, lo que convierte al formato en uno de los más solventes y potentes de la televisión. El programa capitenado por Manel Fuentes encara su recta final y los concursantes se vuelven a subir al escenario con nuevas imitaciones. Tu cara me suena es líder absoluto de la noche de los viernes con una media de 2.351.000 espectadores y un 20,8% de cuota de pantalla en sus primeras galas, mejorando incluso el resultado de sus tres anteriores ediciones.

'Tu cara me suena 9': así será la final

En una gala llena de sorpresas, Nia (Whitney Houston), María Peláe (Lola Flores), Agoney (Dimash), Rasel (Elvis Presley) y Eva Soriano (Shakira) se tienen que ganar el voto del público con sus actuaciones. Aunque en esta ocasión no votarán, el jurado del programa también estará presente y sus opiniones serán fundamentales. Àngel Llacer, Chenoa, Lolita y Carlos Latre tendrán que valorar cada una de las imitaciones.

Además, el programa contará con dos invitados de excepción para despedir su novena edición: Roberto Leal y José Yélamo estarán en la gala final y se subirán al escenario para sorprender a los espectadores con su actuación.

Los concursantes que no han logrado colarse en la final de ‘Tu cara me suena’ también tendrán su momento estelar durante la gran final. Loles León, Lydia Bosch, David Fernández y Los Morancos tendrán que volver a subirse al escenario y demostrar todo lo que han aprendido durante la edición.

