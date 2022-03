ATRESplayer PREMIUM empieza a concretar detalles de UPA Next

La serie que continuará la estela de Un paso adelante ya tiene a los dos primeros actores confirmados: Beatriz Luengo y Miguel Ángel Muñoz

Un paso adelante se puede volver a ver en Netflix



La nostalgia seriéfila nos está dando más de una alegría en los últimos tiempos. Son varios los proyectos que se han recuperado recientemente, eso sí, con formatos especiales, reencuentros y temporadas de continuación de las tramas varios años después. Atresmedia parece haber entendido a la perfección que los espectadores tenemos un ojo puesto en las series que nos engancharon durante los primeros 2000. Por eso, mayoritariamente gracias a su plataforma de streaming ATRESplayer PREMIUM, aunque en algún caso también con Antena 3, ha recuperado algunas de esas ficciones que nos traen grandes recuerdos televisivos.

Entre los estrenos más sonados han tenido Los protegidos, Los hombres de Paco, Física o Química, y ahora le toca el turno a la serie de baile por excelencia, Un paso adelante. Ya lo avanzó Yotuel el pasado 2021 en su visita a La Resistencia, que la ficción que le dio su primera gran oportunidad laboral tendría un regreso próximamente. La manera en que Atresmedia ha querido recuperar el formato es con un nuevo título, UPA Next. En formato spin-off, los nuevos capítulos descubrirán las nuevas generaciones de bailarines de la escuela Carmen Arranz. Aunque ya os adelantamos que, precisamente para los nostálgicos, varios de los personajes que nos encandilaron en la versión original volverán de manera estable o en forma de cameos en esta etapa.

UPA Next: el reparto de la nueva serie de ATRESplayer PREMIUM

Por el momento sabemos muy poco del desarrollo de UPA Next. Pero sí tenemos una buena noticia para los fanáticos del formato. Tres de los pesos pesados de Un paso adelante ya han confirmado su paso por la nueva etapa de la ficción. Se trata de Miguel Ángel Muñoz, Beatriz Luengo y, según publica Fórmula TV, Mónica Cruz, aunque no han trascendido detalles a propósito de cómo serán sus respectivas participaciones. Sea como sea, este es el punto de partida del próximo proyecto de ATRESplayer PREMIUM pues, pese a crear un producto pensado para llegar a nuevas generaciones de espectadores, sabe homenajear al original y, más aún, a su público.

