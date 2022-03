Netflix ha confirmado que ha renovado su acuerdo creativo con Álex Pina , que está trabajando ya en un nuevo proyecto de ficción.

, que está trabajando ya en un nuevo proyecto de ficción. 'Berlín' será el spin-off de 'La Casa de Papel'

El 9 de octubre de 2021, un diario español publicó un artículo sobre la proliferación de búnkeres después de la pandemia, lo que marcó el punto de partida para una nueva serie: “Algunos de los nuevos refugios que se estaban construyendo eran viviendas de lujo en el subsuelo. Hasta 15 pisos hacia abajo, con servicios exclusivos como cine, piscina, spa, gimnasio y jardines comunes. Con agua y comida para sobrevivir más de cinco años. Una comunidad bajo tierra para 75 personas. Y entonces pensamos en cómo sería la vida ahí dentro. Las relaciones sociales, familiares, románticas, en un refugio subterráneo al que habían huido de forma precipitada y exclusiva”, afirma Álex Pina.

Álex Pina es el creador detrás de títulos como Sky Rojo o La casa de papel, una de las series más vistas de Netflix y contará con un spin-off del personaje de Berlín en 2023. “Nos llena de ilusión seguir acompañando a Álex Pina y a su equipo. Pina es un referente para la ficción, innovador y creativo, que ha inspirado a fans y a creadores en todo el mundo. Tras la gran aventura que ha sido La casa de papel, nos entusiasma continuar siendo un hogar para él, Vancouver y para todas las historias que están por llegar”, añade Diego Ávalos, vicepresidente de contenidos de Netflix en España y Portugal.

“El nuevo acuerdo con Netflix es la constatación de unos años fructíferos en los que hemos producido siete temporadas de tres series diferentes (La Casa de Papel, White Lines y Sky Rojo). Proyectos arriesgados, diferentes y escritos con total libertad. Pero, además, esta nueva etapa es una extensión de confianza que nos equipara a los creativos más importantes de la ficción contemporánea y que lima las diferencias existentes hasta hace muy poco entre Norteamérica y el resto del mundo. Sigue siendo una apuesta de Netflix por lo local y por el talento, allí donde sea que se encuentre”, asegura Álex Pina.

