Sólo han pasado 3 meses desde que nos enteráramos de que la actriz Esther Acebo estaba embarazada, y ahora -¡sorpresa!- ya ha dado a luz. Ha sido la propia actriz la que ha querido contar la noticia del nacimiento, con imágenes incluidas, a través de sus redes sociales, y aunque ha sido este miércoles 9 de marzo cuando ocurría el milagro de la vida, según ha confirmado ella misma publicando la fecha, realmente dio a luz el pasado 5 de marzo. La intérprete que dio vida a Estocolmo en 'La casa de papel' está de lo más feliz por dos razones: la primera, porque por fin tiene a su bebé en brazos, y segundo, porque por fin se ha terminado el que debe de haber sido el parto más largo de la historia: 25 horas.

Sol ha sido el nombre elegido para la criatura, y aunque nosotros tenemos una lista de 150 nombres de niña originales y poco comunes para dar ideas, nos parece precioso. Esther ha querido utilizar su post para agradecer también a su doula haberla acompañado durante todo el proceso, que ha culminado en lo que parece un parto en casa larguísimo. Cómo aliviar el dolor de las contracciones de parto y cómo dilatar mejor.

De momento, Esther ya ha recibido las felicitaciones de un montón de celebrities, como Anabel Pantoja, Blanca Padilla, la ex gran hermana Azahara Luque, Cristina Pedroche, Hugo Silva, Itziar Castro o Paco Tous, aunque se desconoce quién es el padre de la criatura o si ha decidido ser madre a través de otras vías, si bien se rumorea que podría estar saliendo con el también actor Alejandro Tous ('Yo soy Bea'). Él, sin embargo, no ha compartido nada en sus redes sociales acerca de este parto, aunque sí se sabe que trabajaron juntos en un poema audiovisual el pasado año, 'But not with you', en el que su química traspasó la pantalla y fue el detonante de los rumores sobre su relación.

