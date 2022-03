El cine de terror español amplía su oferta gracias a Netflix

La plataforma será la encargada de estrenar la nueva película de Paco Plaza.

Hermana muerte amplía el universo de Verónica para hablar de los sobrenatural en un antiguo convento de la España de posguerra.

Netflix continúa con su apuesta por las producciones locales y por los creadores de renombre e inicia el rodaje en la Comunidad Valenciana de Hermana muerte, dirigida por Paco Plaza (REC, Quien a hierro mata, Verónica, La abuela).

La película, cuyo guion corre a cargo de Jorge Guerricaechevarria (Hasta el cielo, Las leyes de la frontera), está protagonizada por Aria Bedmar (Dime quien soy), Almudena Amor (La abuela, El buen patrón), Maru Valdivielso (Verónica, Historias para no dormir), Luisa Merelas (Quien a hierro mata, Elisa y Marcela), Chelo Vivares (30 monedas, Desaparecidos), Consuelo Trujillo (Verónica, Adiós) y las debutantes Sara Roch, Olimpia Roch, Adriana Camarena, Marina Delgado y Claudia Fernandez Arroyo.

La película recupera el universo de Verónica, también dirigida por Paco Plaza y protagonizada por Sandra Escacena y Ana Torrent. Para Enrique López Lavigne (Verónica, La abuela), Pablo Cruz (Fear the Walking Dead, El baile de los 41) y Diego Suarez Chialvo (Our Ladies, Slaughterhouse Rulez) productores de El Estudio, “Hermana muerte es una cita con el terror de calidad, marca de identidad de Paco Plaza, pero es también una versión en clave de misterio adolescente, de los inexplicables y fascinantes fenómenos alrededor de las apariciones Marianas. Por último, está película nos brinda la oportunidad de contar los orígenes de uno de los personajes más aterradores de Verónica, el clásico de Plaza”.

Hermana muerte: sinopsis de la película de Netflix

En la España de la posguerra, Narcisa (Aria Bedmar), una joven novicia con poderes sobrenaturales, llega a un antiguo convento, ahora colegio para niñas, para incorporarse como maestra. Conforme pasan los días, los extraños acontecimientos y las situaciones cada vez más inquietantes que la atormentan, terminarán por conducirla a desentrañar la terrible madeja de secretos que rodean al convento y acechan a sus habitantes.

¡"Hermana Muerte", la secuela de "Verónica" de Paco Plaza se está rodando! ¡WOW!

Junto a @77Juanfra tuve la suerte de hacer un tebeo en pequeño formato sobre el personaje para la edición especial de la FNAC.

El tebeo es muy difícil de encontrar. Si queréis leerlo, dadme un toque. pic.twitter.com/69Tokgj02h — El Torres (@ElTorres72) March 28, 2022

