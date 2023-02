Ya no nos dan miedo las mismas cosas, esperamos más del cine y el mundo es tan terrible que se necesita más que una niña poseída y girando la cabeza para hacernos temblar. Nuestros ojos se han acostumbrado a los sustos de siempre y los directores de cine lo saben. Por eso en los últimos años se han esforzado por hacer cosas diferentes que intenten sorprendernos y muchos incluso lo han conseguido.

El nuevo cine de terror tiene cabida para los homenajes a los códigos más clásicos del género, los fantasmas, monstruos y otras criaturas inquietantes. Pero como la realidad suele superar a la ficción, en los últimos años los mayores éxitos abarcan desde lo más fantasioso hasta lo más realista. Así, este tipo de películas se ha convertido en uno de los más variados de la cinematografía, haciendo suyo el dicho de que en la variedad está el gusto. Sin duda, el género de terror vive una auténtica época de oro en la que hay propuestas que os dejarán a más de uno con pesadillas durante unos días.

Las plataformas de streaming no son ajenas al morbo que despierta elegir una producción de terror por el 'gusto' de pasar miedo y por ello cada vez se van poniendo más las pilas en llenar su catálogo de propuestas llamativas, curiosas o de lo más gore. Netflix, que siempre se ha caracterizado por tener una oferta de cine y series inmensa, tanto actuales, como más clásicas, no ha querido quedarse atrás en lo que a sustos se refiere y no podemos dejarnos en el tintero ni un solo título que merezca la pena ver. Por si fuera poco, además de cine, también tiene varias series de terror.

Por ello, para que a los más fanes de este tipo de ficciones no se os escape una, os proponemos echar un ojo a las series sacan partido a nuestra capacidad para asustarnos. Para ello podéis revisar las 30 mejores series de terror de Netflix. Además, para quienes prefieran ver largometrajes también hemos querido seleccionar algunas de las propuestas de terror que hay en Netflix. Incluso podéis disfrutar de los títulos españoles más populares del género en el enlace de arriba. Con ellas en pantalla, sea Halloween o no, te garantizamos pasar un 'mal' día que recordaréis siempre.