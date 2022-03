Amazon Prime Video estrena la segunda temporada de ocho capítulos de El Internado Las Cumbres el 1 de abril. Los nuevos capítulos de la serie incorporan al reparto a los actores Clara Galle (“A través de mi ventana”), Irene Anula (“Vis a vis”), Nicolas Cazale (“Le Grand Voyage”), Annick Weerts (“Contratiempo”) y Alberto Berzal (“Madres. Amor y vida”), entre otros, y se estrenarán en exclusiva en Prime Video próximamente.

'El Internado Las Cumbres' Temporada 2: hora de estreno

Estos nuevos capítulos estarán disponibles en la plataforma de Amazon Prime Video a partir de las 00:00 horas de la madrugada del 1 de abril en España.

El motín que sucedió a la muerte de Elías indignó a la directora, que ahora impone una disciplina incluso más estricta que la que ya regía en el centro. Además, tras la muerte de Rita, ya nadie duda de que un asesino en serie, un supuesto imitador del Nido del Cuervo, es el responsable de los crímenes. Sin embargo, Amaia, Paul, Paz, Eric y Julio no se van a quedar de brazos cruzados y menos ahora que gracias a Adèle, creen que pueden encontrar vivo a Manuel. ¿Llegarán a tiempo para salvarle? ¿Quién está detrás del laboratorio que está llevando las investigaciones con humanos? y, lo más importante, ¿cuál es el fin de todos estos experimentos?

Por su parte, Inés descubrirá algo estremecedor sobre su pasado y el de León. La joven conseguirá recomponer algunas piezas que no encajan con lo que le han contado, que le abrirán mucho más interrogantes sobre su vida pasada ¿Quién es realmente? ¿Qué es lo que le une a León? ¿Cuál es la conexión entre ellos y Darío Mendoza?

