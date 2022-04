Mediaset emitirá próximamente Servidor del pueblo, la serie que catapultó a Volodimir Zelenski a la presidencia de Ucrania.

En ella el cómico encarna a un profesor de instituto que se convierte en el presidente de Ucrania después de que un alumno difunde un vídeo de una de sus clases criticando la corrupción del gobierno.

Esta serie marcó la carrera política de Zelenski, hasta el punto de dar nombre al partido con el que se alzó con la victoria en las elecciones presidenciales de 2019.

Antes de convertirse en el sexto presidente de la historia de Ucrania, Volodimir Zelenski encarnó, casi proféticamente, a un presidente ficticio en la comedia política Servidor del pueblo, cuyos derechos ha adquirido Mediaset España para su emisión en abierto en nuestro país. El éxito en Ucrania de esta ficción, que ofrece un retrato satírico de la política y la presidencia ucraniana, llevó al propio Zelenski a dar nombre al partido político real con el que ganó las elecciones presidenciales en 2019. El resto, es historia.



Creada y producida por el propio Zelenski y estrenada en noviembre de 2015 en el canal 1+1, Servidor del pueblo es una sátira política inteligente, envolvente y, hoy por hoy, un documento audiovisual que pese a ser ficción, permite conocer el origen de la carrera política del presidente ucraniano, que ha cobrado un importante papel en la actualidad internacional, especialmente tras el inicio de la guerra con Rusia.

En su palmarés figura el Gold Remi Award a la Mejor Comedia de Television del WorldFest de Houston en 2016, el Silver Award en el World Media Festival de Hamburgo y la distinción del Seoul International Drama Awards en 2016, certamen en el que la ficción fue finalista.

Mediaset España también ha adquirido los derechos de emisión de Servant of the people 2’ la adaptación cinematográfica de la serie. Dirigida por Aleksey Kiryushchenko, la película, distinguida con tres nominaciones en los Ukrainian Film Academy Awards en 2017, reúne en su elenco a Volodomir Zelenski, Evgeniy Koshevoy, y Stanislav Boklan.

Servidor del pueblo: sinopsis de la serie protagonizada por Zelenski

La serie tiene como protagonista a Vasyl Goloborodko (personaje interpretado por Zelenski), un profesor de historia en un instituto que un día es grabado a escondidas por uno de sus alumnos mientras pronuncia un encendido discurso contra la corrupción en el gobierno ucraniano, al que pide más cercanía. Tras su difusión en internet, el vídeo se hace rápidamente viral y, de la noche a la mañana, tiene lugar una movilización ciudadana a su favor que lleva al docente a alzarse con la victoria electoral en las urnas y convertirse en el presidente de Ucrania, tras ganarse a la población y a los medios de comunicación. En su nueva posición, llena de responsabilidades y presiones, Goloborodko mantiene intactos sus mensajes sobre la verdad y la honestidad y un pensamiento completamente opuesto al de sus predecesores en el cargo.

