Sol Macaluso es una de las periodistas del momento. La reportera es una de las encargadas de contar la última hora de la invasión rusa de Ucrania para Mediaset, donde presentadoras como Carlota Corredera han mostrado su apoyo a Ucrania, haciendo conexiones con diferentes programas e informativos de la cadena y lo hace con el plus de contar en primera persona su situación. DIEZ MINUTOS se ha desplazado hasta Ucrania, siendo el primer medio que viaja a este país en guerra, para entrevistar EN EXCLUSIVA a la periodista a la que acompañamos a un centro de recogida de alimentos y medicamentos llegados de toda Europa y que se distribuirán por todo el país como podrás ver en nuestro nuevo número de papel que ya está en el kiosco. #Hearstforpeace

Sol Macaluso se licenció en Periodismo por la Universidad del Salvador, en 2019, y se mudó a España al año siguiente. Cuenta con la ventaja de que es políglota, pues además de español habla inglés, italiano, "un poco de portugués" y sabe algo de francés y chino. Hace unos días, se hizo viral al romper a llorar en pleno bombardeo, cuando hacía un directo para el programa de Joaquín Prat. Y al poco nos emocionó con una historia dolorosa y bonita a la vez: Max, su persona de confianza en Ucrania, un 'fixer' como llaman a las personas que les hacen de chofer, guía, le pidió que se hiciera cargo de su hija Dana, de 17 años, cuando saliera del país. Aunque al final Sol sigue en Ucrania, con la ayuda del pianista James Rhodes, que se encargó de los gastos del traslado, Dana ya está en Barcelona. "Esto que estoy viviendo, sin duda, me cambiará la vida. Jamás podré olvidar todo lo que Ucrania me ha dado", asegura la joven que nos explica todos los detalles de la historia de la joven. Los duques de Cambridge muestran su apoyo a Ucrania.

Jordi Martin

Desde Ucrania, S0l Macaluso cuenta, EN EXCLUSIVA para DIEZ MINUTOS, cómo la cobertura de esta guerra está cambiando su vida; qué le dicen sus padres y qué personajes conocidos se han puesto en contacto con ella para felicitarla por su trabajo. "Me han llamado Ana Terradillos y Patricia Pardo, de 'El programa de Ana Rosa' y Pedro Piqueras, de Informativos. Él contactó con mis padres para decirles lo contentos que están en Mediaset conmigo y les quiso felicitar personalmente, cosa que me emocionó muchísimo, ya que Piqueras es un referente para mí desde que era pequeñita", dice.

Sol Macaluso reconoce que Ucrania siempre estará en su corazón. "Ucrania siempre será mi familia, aquí estará siempre un trozo de mí. Vendré siempre a ver a mis amigos. Este país me ha cambiado la vida" y nos cuenta si ha temido por su vida. En nuestro número de papel, la periodista argentina nos habla de su vida personal y confiesa si ha recibido ofertas de trabajo. ¿Quieres saber en qué programa le gustaría trabajar? ¿Cómo afronta, psicológicamente, el conflicto armado?

