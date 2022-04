Hemos esperado pacientemente la temporada 5 de Élite y casi ha valido la pena. La temporada se estrena en Netflix esta semana, pero ¿a qué hora podemos empezar a verla?La espera para la temporada 5 de Elite no ha sido tan larga como muchas otras series. La temporada 4 de Élite se estrenó en junio de 2021 y ya vamos a pasar a la quinta temporada menos de un año después. Ciertamente no podemos quejarnos.

Eso no significa que la espera haya sido fácil. Tenemos muchas preguntas sobre cómo terminó la cuarta temporada. Sabemos que hay otro misterio por resolver y queremos profundizar en el drama, el misterio y los sorprendentes giros de los acontecimientos. La temporada 5 de Elite llega oficialmente el viernes 8 de abril. ¿Cuál es la hora de estreno?

MATÍAS URIS/NETFLIX

'Élite 5': hora de estreno de la temporada 5

Podremos ver los capítulos desde primera hora de la mañana. La temporada 5 de Elite no se estrenará en Netflix hasta las 9:01 a. m. del viernes 8 de abril. Todos los capítulos se estrenarán a la vez, por lo que será el atracón perfecto para el fin de semana.

Arranca un nuevo curso en Las Encinas con muchos frentes abiertos. Tras la fatídica fiesta de Phillipe de Nochevieja y la huida de Guzmán, el secreto de la muerte de Armando amenaza con truncar la historia de amor de Samuel y Ari. Rebeca está en pleno viaje de autodescubrimiento, mientras Omar se recupera de la separación con Ander; además, la aparición del ganador del Goya a Mejor Actor Revelación por la película Adú, Adam Nourou quien interpretará a Bilal en Élite y dificultará su relación con Samuel.

Un escenario plagado de bombas a punto de estallar al que llegan dos nuevos estudiantes: Isadora, Valentina Zenere (Las chicas del cable) la gran heredera del imperio del ocio nocturno, e Iván, el hijo del mejor futbolista del mundo, André Lamoglia (Juacas). Por supuesto, ninguno de los dos pasará desapercibido.

