Netflix continúa con las confirmaciones de la temporada 6 de Élite.

Tras Carmen Arrufat y Álvaro de Juana, tres jóvenes actores se unen al elenco en los nuevos episodios.

Las navidades de 2021 las hemos pasado acompañados de nuestros personajes favoritos con la segunda temporada de las Historias breves y ya nos estamos imaginado todas las tramas que nos tendrán en vilo durante la quinta tanda de la serie. Pero la maquinaria de Netflix no para y la plataforma ya tiene un ojo puesto en la temporada 6 de la ficción juvenil que más alegrías les ha dado hasta el momento.

Por eso, poco a poco van haciendo públicas las novedades que tendrán los nuevos episodios de Élite. Las noticias más recientes son las de los nuevos alumnos del instituto Las Encinas, que hace unos meses ya revelaban la presencia de Carmen Arrufat y Álvaro de Juana en la sexta tanda. Pues bien, junto a sus posados oficiales, Netflix ya ha comunicado quiénes les acompañarán. Te contamos quiénes son, en qué ficciones has podido verles previamente o las que tienen pendientes de estreno para que no pierdas detalle de todas las nuevas estrellas de la serie.





Élite: nuevo reparto de la temporada 6

Ana Bokesa

Netflix

Ana Bokesa no es ninguna desconocida en el medio televisivo. La joven, según comparte en su ficha profesional, ha trabajado en Capítulo 0, La que se avecina, Centro Médico, Amar es para siempre y B&B, de boca en boca. Pero sin duda, Élite puede suponer su gran oportunidad para demostrar en un personaje de mayor recorrido sus aptitudes interpretativas.

Álex Pastrana



Netflix

Álex Pastrana ya ha hecho sus pinitos en Netflix. En la plataforma ha participado en el rodaje de Bienvenidos a Edén, una de las series por las que apuesta la plataforma para este 2022. Además, hemos podido verle en El internado y Los protegidos.



Ander Puig



Netflix

Cierra las confirmaciones del reparto de Élite Ander Puig, el primer actor trans de la ficción que, tras haber sido figurante de Los espabilados, podremos verle también en Ser o no ser, la nueva serie juvenil de Playz, donde es el protagonista.







