Un spin-off del popular drama de espionaje Killing Eve que se centrará en el personaje de la maestra de espionaje Carolyn Martens está, según se informa, en preparación. Killing Eve, que se emitió originalmente en 2018, se basa en los libros de Villanelle de Luke Jennings y sigue la historia de Eve Polastri, una oficial del MI6 que persigue a la asesina psicótica Villanelle. Parte del equipo de apoyo de Polastri es la despiadada jefa de espionaje Carolyn Martens, interpretada por Fiona Shaw, jefa de la sección de Rusia de la agencia de inteligencia, que está dispuesta a mover todos los hilos necesarios para conseguir sus objetivos. La cuarta temporada de Killing Eve, la última, se estrenó en febrero de este año y emitirá su último episodio el 10 de abril.

El spin-off de 'Killing Eve'

Sin embargo, los fans de Killing Eve no tendrán que despedirse para siempre del mundo del espionaje de la serie, ya que se acaba de anunciar un nuevo spin-off centrado en el origen de Martens. Según Deadline, la nueva serie está en las primeras fases de desarrollo y aún no ha recibido luz verde. Se centrará en los primeros días de Martens en el Servicio Secreto Británico, contando la historia de cómo se convirtió en la testaruda maestra de marionetas que define a su personaje en la serie.

Martens es una de las favoritas de los fans y uno de los muchos personajes femeninos fuertes que hacen de Killing Eve un éxito de audiencia. No es de extrañar que la próxima incursión en este mundo se centre en ella, ya que el personaje es un completo robaescenas. Las noticias sobre los spin-offs también eran de esperar, ya que a principios de esta semana la directora de la cuarta temporada de Killing Eve, Laura Neal, insinuó que podría haber más expansiones después del final de la serie el domingo.

