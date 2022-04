Bobby Jones (Will Pouter), hijo del vicario local de la pequeña ciudad galesa en la que se ha criado, trabaja como caddie en el golf tras su paso por la Marina. Trabaja como caddie para el médico local, el Dr. Alwyn Thomas (Conleth Hill), cuando ve el cadáver de un hombre en el fondo de un acantilado del hoyo 17. Baja el acantilado y llega justo a tiempo para ver cómo el hombre pronuncia sus últimas palabras: "¿Por qué no le preguntaron a Evans?" Encuentra en los bolsillos del hombre un llavero con forma de pez y una foto de una mujer joven.

Una de las personas que está intrigada por el asesinato es Lady Frances Derwent (Lucy Boynton), que ha vuelto a Gales después de pasar años en Londres. Los dos crecieron juntos; Bobby la conoce como Frankie y se sorprende de cómo ha crecido. Ella siempre se ha encariñado con Bobby, pero él siente que debería estar con alguien de mayor categoría; está buscando vender coches usados en Londres con su amigo de la Marina Ralph 'Knocker' Beadon (Jonathan Jules). Su compromiso con ese negocio también le hace rechazar una repentina oferta de un trabajo profesional bien remunerado en el extranjero, para disgusto de su padre (Alistair Petrie).

En la investigación, Bobby ve a la mujer que supuestamente aparece en la foto, que es la hermana de la víctima, Amelia Cayman (Morwenna Banks); a pesar de la diferencia de edad, no se parece en nada a la mujer de la foto. Bobby también se encuentra con que le sigue un hombre serio con bombín. En uno de sus otros trabajos, trabajando en la feria local, bebe una cerveza que le entregan unos jóvenes hermanos gemelos; se desmaya y se despierta en el hospital, donde Frankie le dice que alguien le ha dado morfina. El Dr. Thomas cree que hay algo en marcha, dada la repentina oferta de trabajo y la morfina; alguien quiere quitar a Bobby de en medio.

Crítica de '¿Por qué no le preguntan a Evans?'

Hugh Laurie adaptó la novela de Christie de 1934 para esta serie; también dirigió todos los episodios. Hay un poco de la irónica sensibilidad de Laurie en ¿Por qué no le preguntaron a Evans?, pero en su mayor parte, Laurie interpreta la historia de forma bastante directa, permitiendo que los personajes de Christie y el intrincado misterio lleven el espectáculo.

Laurie tiene éxito en su mayor parte, ya que el misterio de cómo el hombre muerto llegó al fondo de ese acantilado, y de qué trata exactamente ¿Por qué no le preguntaron a Evans? debería tentar a los aficionados al misterio durante sus tres episodios de una hora de duración. La química entre Pouter y Boynton es muy buena, ya que Bobby se encuentra ante una versión de su viejo amigo que es sexy, inteligente, atrevida e intrigante.

Pero también hay momentos que podrían haber sido chocantes cuando la novela se publicó por primera vez, o durante una de las muchas adaptaciones del libro que se remontan al menos a 1980. Sin embargo, los espectadores modernos, acostumbrados a ver series de misterio que tienen que agradecer a Christie por sus formatos, probablemente podrían predecir los pasos que Bobby y Frankie dan para llegar al punto en el que pueden desvelar al asesino.

Por un lado, está el amenazante hombre del bombín que no deja de seguir a Bobby. ¿Es un asesino? Tal vez, pero probablemente no; es demasiado obvio. Simplemente está ahí cuando ocurren cosas malas. Cuando el Dr. Thomas le dice a Bobby que cree que hay un plan para deshacerse de él, todos sabíamos cuál iba a ser el destino del viejo doctor. Sabemos que Bobby no se va a ir a Londres, ya que algo relacionado con el caso, o con Frankie, o con ambos, lo retendrá en Gales.

Es irónico que, dado que Christie tuvo un éxito tan masivo, hasta el punto de que la gente sigue adaptando sus novelas 46 años después de su muerte, los aficionados al misterio estén atentos a los ritmos de la historia que ella perfeccionó. Debido a que Laurie quería ser relativamente fiel a la historia, los espectadores tendrán que soportar cierta previsibilidad para llegar a los diálogos ingeniosos y a la inevitable revelación del asesino.

