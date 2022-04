Movistar ya prepara su próxima serie, Rapa, que verá la luz el 19 de mayo

Está protagonizada por Javier Cámara y Mónica López y ya se pueden ver las primeras imágenes en el tráiler

Movistar Plus+ es una plataforma experta en proporcionar a los usuarios mucho y buen contenido, especialmente original. Su una amplia oferta de series internacionales y propias ha conquistado a muchos suscriptores y, para cuidarles y animar a otros nuevos a unirse no paran de ofrecer nuevos materiales inéditos que nos enganchan. En series, precisamente, es donde están volcando buena parte de sus esfuerzos y su próximo proyecto confirma el compromiso de la cadena con la producción nacional de calidad. Por eso Movistar Plus+ produce, en colaboración con Portocabo, Rapa, una serie de suspense compuesta de seis episodios, de la mano del mismo equipo creativo de la exitosa Hierro.

Solo falta un mes... 👀#Rapa, con Javier Cámara y Mónica López, se estrenará completa el jueves 19 de mayo en #MovistarPlus.









Rapa: tráiler y fecha de estreno de la nueva serie de Movistar+

Creada por Pepe Coira y Fran Araújo, y dirigida por Jorge Coira junto a Elena Trapé, Rapa comienza presentándonos un caso policial que destapará asuntos ocultos. Como se puede ver en el tráiler Amparo Seoane, la alcaldesa de Cedeira y la mujer con más poder de la zona, es asesinada. Investigar el crimen va a convertirse en una obsesión para Maite, sargento de la guardia civil, y para Tomás, único testigo del asesinato. Los dos protagonistas están interpretados por Mónica López (Hierro, Antidisturbios) y Javier Cámara (Sentimental, Venga Juan), respectivamente.

Las primeras imágenes que ha difundido Movistar Plus+ en este primer teaser de Rapa nos llevan a pensar en un caso policial tan interesante y bien tratado como ya pudimos comprobar en Hierro, disponible en la misma plataforma. Sin embargo, aún tendremos que esperar al 19 de mayo para poder disfrutar de la intrigante investigación que propone la serie.

