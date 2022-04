El éxito de buena parte de las series de Netflix ya apenas supone una sorpresa. El formato de capítulos fluidos, no muy largos, con reproducción en continuidad y argumentos con gancho favorece a los populares maratones de visionados y esto, sin duda, mejora el posicionamiento de la plataforma como una de las que más suscriptores acumula. Sin embargo, cada poco tiempo todavía asistimos a algún estreno que destaca por encima de los demás, generando una auténtica revolución fan. Este fue el caso de Los Bridgerton.

La serie que adapta las novelas de Julia Quinn supuso un éxito en su primera temporada y, con el reciente estreno de la segunda tanda hemos comprobado que los romances de estos hermanos de la alta sociedad británica habían llegado para quedarse. La cuestión es que necesitábamos una confirmación oficial que nos dejase claro el futuro de Los Bridgerton en Netflix y, apenas un mes después del lanzamiento de los capítulos de la segunda temporada, la plataforma por fin ha revelado el futuro de la serie.

Los Bridgerton tendrá temporadas 3 y 4 en Netflix

La ficción creada por Shonda Rhimes volverá a generar la misma expectación que en las dos ocasiones anteriores, al menos, durante dos temporadas más. Así lo ha comunicado Netflix a través de sus redes sociales. Cuando apenas nos hemos recuperado del tórrido romance entre Daphne y Simon y del complicado enamoramiento entre Kate y Anthony, ya podemos empezar a preguntarnos por el futuro de las tramas de Los Bridgerton.

Justo cuando conseguías recuperar la compostura después de la temporada 2, estamos aquí para suspirar muy fuerte recordando que #BridgertonNetflix volverá con una tercera y cuarta temporada 🐝 pic.twitter.com/0uOrYys48r — Netflix España (@NetflixES) April 21, 2022

Las temporadas 3 y 4, previsiblemente, volverán a tratar la vida amorosa de los hermanos de esta saga literaria, aunque la plataforma todavía no ha aclarado cuáles serán. En cualquier caso, sí podremos descubrir cómo avanza la trama de Lady Whistledown y, sobre todo, su reto permanente hacia la reina.

Por si fuera poco, también continúa la preparación de otro proyecto paralelo sobre el universo creado por la serie. La precuela de Los Bridgerton continúa de forma simultánea a los proyectos de las temporadas 3 y 4 de la ficción.

