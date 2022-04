'The Walking Dead': ¿cuándo es el estreno de la temporada 11 parte 3? Esto es todo lo que sabemos

'Fear The Walking Dead': todo sobre el estreno de los capítulos de la temporada 7 en España



The Walking Dead acaba de perder a una de las mitades de su planeado spinoff de Carol Peletier y Daryl Dixon. Melissa McBride, que interpreta a Carol en el drama zombi, ya no protagonizará junto a Norman Reedus, que interpreta a Daryl, una serie planeada sobre los dos amigos, según confirma AMC a Decider.

"Melissa McBride ha dado vida a uno de los personajes más interesantes, reales, humanos y populares del Universo The Walking Dead", dijo AMC en un comunicado compartido con Decider. "Lamentablemente, ya no puede participar en el spin-off previamente anunciado centrado en los personajes de Daryl Dixon y Carol Peletier, que se ambientará y rodará en Europa este verano y se estrenará el próximo año"

AMC añadió: "El traslado a Europa se hizo logísticamente insostenible para Melissa en este momento. Sabemos que los fans estarán decepcionados por esta noticia, pero el Universo de The Walking Dead sigue creciendo y expandiéndose de forma interesante y tenemos muchas ganas de volver a ver a Carol en un futuro próximo"

TVLine fue el primero en informar de la salida de McBride. El medio informa que, al no estar McBride involucrado, la serie secundaria se centrará en Daryl, el personaje de Reedus. El spinoff es una de las muchas series previstas que se estrenarán tras el final de The Walking Dead, que recientemente terminó el rodaje de su última temporada.

Una serie protagonizada por Daryl

El spinoff de Carol y Daryl fue anunciado por AMC en 2020. Reedus dijo entonces en un comunicado: "Me siento increíblemente honrado de formar parte de The Walking Dead. Esta serie cambió mi vida y mi carrera y todos los involucrados han sido realmente una familia para mí durante la última década."

Y añadió: "La relación de Daryl con Carol siempre ha sido mi relación favorita en la serie (perdón por Rick). Me encanta la forma en que estos personajes interactúan y se relacionan entre sí en muchos niveles y no puedo esperar a ver dónde va su viaje desde aquí."

The Walking Dead tiene cinco series derivadas en total: Fear the Walking Dead y The Walking Dead: World Beyond, así como el próximo Tales of the Walking Dead, el spinoff sin título de Daryl y Isle of the Dead.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io