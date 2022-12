La temporada 11 de The Walking Dead, parte 3, supone la emisión de los últimos episodios de la serie. Aunque The Walking Dead no atrae a la audiencia masiva que tuvo en temporadas anteriores, no se puede negar que sigue siendo una de las series de televisión más populares en emisión. Sin embargo, ahora que está llegando a su fin, es probable que los espectadores se fijen en cómo The Walking Dead concluye su historia de una década para siempre.

El cierre de The Walking Dead en su temporada 11 es el fin de una era en la televisión, pero AMC, la cadena que la emite en España, no ha terminado con la propiedad todavía. Además de Fear the Walking Dead, que actualmente va por la séptima temporada, se han anunciado varios spin-offs más: Tales of the Walking Dead, una serie antológica; Isle of the Dead con Maggie y Negan; y otra serie derivada aún sin título para Carol y Daryl. También se están preparando tres largometrajes, el primero de los cuales continuará las historias de Rick y Michonne.

El final de The Walking Dead seguramente repercutirá en todos estos spin-offs, y todo dependerá de estos ocho episodios finales. Pero la buena noticia es que no solo los usuarios de operadores de pago pueden ver ese desenlace, pues la serie también se ofrece en Disney Plus+. A continuación te contamos cuándo se estrena la tercera parte de la temporada 11 de The Walking Dead. También se desglosa lo que los espectadores pueden esperar de los episodios finales, y cómo la serie podría cerrar la serie de zombis.

'The Walking Dead' Temporada 11 Parte 3: fecha de estreno

La temporada 11 de The Walking Dead es la más larga de la serie, con un total de 24 episodios y estrenada en tres tandas de ocho. La parte 1 de la temporada 11 de The Walking Dead se estrenó el 22 de agosto de 2021, y la parte 2 se estrenó el 20 de febrero de 2022. Siguiendo esta trayectoria de unos 6 meses de separación, la parte 3 de la temporada 11 de The Walking Dead se preveía para finales de verano, y lo cierto es que la fecha no distó mucho de las quinielas.

Tras el visionado en plena pandemia de las dos primeras tandas de la temporada 11 de The Walking Dead y un rodaje más que terminado, daba tiempo de sobra para cuidar la posproducción y lanzar los últimos 8 episodios con el arranque del otoño. Pues bien, desde el lunes 3 de octubre, en emisión simultánea al estreno en Estados Unidos, pudimos empezar a disfrutar en AMC de un episodio nuevo semanal de la temporada final de The Walking Dead. Pero quienes no disponen de un proveedor de canales de pago, han tenido que esperar a su lanzamiento en Disney+, que por fin llega el miércoles 21 de diciembre. Además, las 10 primeras temporadas se encuentran disponibles en el catálogo de series de Netflix y HBO Max.

Por si fuera poco, los fanáticos del universo 'TWD' pueden disfrutar desde el pasado 14 de agosto en AMC de Tales of the Walking Dead, la nueva serie que amplía la saga zombie, además de Fear the Walking Dead, que la pasada primavera emitió su séptima temporada.

Josh Stringer/AMC

'The Walking Dead' Temporada 11 Parte 3: argumento

La temporada 11 de The Walking Dead, parte 2, termina con Lance Hornsby reclamando Alexandria, Hilltop y Oceanside para la Mancomunidad. Este giro de los acontecimientos se produce tras el intento fallido de Hornsby de matar a Maggie, así como cuando Daryl, Aaron y Gabriel se rebelan abiertamente contra él. Sin hogares a los que volver, estos supervivientes están ahora huyendo. Se han aliado con Negan, su nueva esposa, Annie, y su grupo de Riverbend, pero incluso juntos no son rivales para los soldados de la Commonwealth que custodian sus antiguas comunidades.

En el regreso de la temporada 11, parte 3, Hornsby estará seguramente a la caza de ellos, y es casi seguro que la resolución de este conflicto constituirá la mayor parte de los últimos episodios de la serie. Mientras tanto, Connie, Kelly, Eugene, Max, Magna y Ezekiel encabezan una investigación sobre los residentes desaparecidos de la Comunidad. Esperan sacar a relucir más trapos sucios sobre las fechorías de la élite de la Mancomunidad, y lo que descubran seguramente creará más tensión dentro de una comunidad en la que ya se está gestando una resistencia a la clase dirigente.