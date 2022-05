Esta semana en ‘Cuéntame cómo pasó’, Toni está inmerso en la campaña electoral de las elecciones europeas y autonómicas en Andalucía. En San Genaro, Mercedes invita a su hermana a quedarse unos días en casa, pese a la negativa de Herminia. Y María está muy contenta en sus prácticas del hospital con el doctor Losada.

Toni está agotado en el trabajo. Se acercan las elecciones europeas y autonómicas en Andalucía y las encuestan no aventuran un buen resultado. A esto se une los últimos escándalos que hacen que la situación para el PSOE sea aún más complicada. Déborah deja a Sol al cuidado de Terreros y toda la rabia de Toni estalla contra él cuando va a recoger a la niña.

Después de muchas suposiciones y una pelea, parece que Amparo no tuvo nada que ver en el robo ¿creéis que Merche debería traerla de vuelta? 🔥#CuéntameT22 pic.twitter.com/xOhZxej8ha — Cuéntame cómo pasó (@cuentametve) May 10, 2022

Llega la hermana de Mercedes

Mercedes invita a Cecilia, su hermana, a quedarse unos días en casa, algo que a Herminia no le hace ninguna gracia. La abuela de los Alcántara tiene una tensa relación con ella mientras que Antonio empieza a sospechar de la hermana de Mercedes. En el taller de Mercedes, Clara desconfía del jefe de marketing, Berto Zaldívar.

Oriol sigue en la mili con Melero, pero su amistad se resiente tras una pelea en el cuartel. Y María, por su parte, está muy contenta en el hospital donde hace las prácticas de la carrera. El doctor Losada confía en ella y cada vez le da más responsabilidades. Algo que no es tan bien visto por sus compañeros.

