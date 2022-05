Ramoncín se ha mostrado muy molesto por un detalle del guión de 'Cuéntame' en el que se hace referencia a él despectivamente

Así hablaba Ramoncín de su infancia con Diez Minutos: "Nacer en un barrio obrero crea conciencia de clase"

El cantante Ramoncín siempre ha sido una persona que ha intentado tomarse con humor la vida, pero estos días está bastante cabreado por un feo que ha tenido la serie 'Cuéntame' con él. Según denunció públicamente a través de su Instagram, en la serie se dijo una frase con la que se ha sentido muy molesto, y ahora desde la productora han tenido que pedir perdón, incluido Imanol Arias, que fue, a través de su personaje -Antonio Alcántara- quien dijo la ya infame frase: "Dile que echas de menos a la niña y le pides perdón. Aunque no sepas por qué. Los hijos terminan agradeciendo. Pero cuando ven estas cosas se enrarecen y luego de mayores salen… mira Ramoncín".



El artista se sintió muy molesto por lo que creyó que era una crítica a su estilo de vida y un menoscabo de su honor, que defendió a capa y espada citando incluso el artículo 18 de la Constitución Española, para luego exponer su queja y defenderse: "El Ramoncín de 1994 es una persona de 39 años, padre de dos hijas de 19 y 14 años y de un bebé de 4 meses, en un entorno familiar inmejorable, estructurado y basado en la buena educación y el respeto a los demás. Ese Ramoncín ya había grabado más de una docena de discos, premiados con oros y platinos y en esa época había logrado vender más de doscientos mil discos dobles de un directo", ha recordado.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

"Me pregunto qué ha movido a unos guionistas, a directores y a un actor (tú Imanol, que me conoces y has estado años trabajando en la serie con mi hijo, ese bebé del ’94) a despreciar la educación y el entorno en el que se desarrolló mi infancia y mi juventud, a insultar a mis padres, abuelos y familiares, y a desdeñar sus capacidades como tales para formar a su hijo. Me pregunto, y os pregunto, qué clase de estupidez ‘creativa’ os ha llevado a caer tan bajo para escribir, grabar y difundir un menoscabo tan despreciable hacia mí y mi familia", se explayó Ramoncín, claramente dolido y molesto a partes iguales.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

La serie, por su parte, se vio obligada a entonar el 'mea culpa' también públicamente a través de los comentarios, de lo que el artista ya se ha hecho eco publicando las disculpas que le hicieron llegar y aceptándolas. También Imanol Arias ha querido pedir perdón por este suceso, y es que, según reconoce, fue todo cosa de su improvisación, y que esa frase ni siquiera estaba en el guión: "Las disculpas te las envío yo, la frase no estaba en el guion, y se refería a Ramón, en ese momento enfrentado a Antonio”, aclaraba el actor en otro comentario. "Estamos en todas las acciones necesarias para eliminar esta frase del capítulo", añadió el intérprete en aras de corregir ese "desagradable error".

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io