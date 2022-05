En caso de que te lo hayas perdido - como si pudieras hacerlo - la próxima película de Ana de Armas sobre Marilyn Monroe en Netflix, Blonde, no será una película biográfica al uso. Después de que la película recibiera una clasificación NC-17 (haciendo historia como la primera de Netflix) y de que fuera noticia por su supuesto contenido sexual explícito, el director Andrew Dominik advierte al público de que todo el mundo se sentirá "ofendido" por su película sobre la icónica estrella.

Dominik se burló de Blonde en una entrevista con Vulturey, en la que comparó a Ana De Armas con el difunto James Gandolfini, calificó la película como "una pequeña película de 22 millones de dólares" y admitió que le sorprendió la calificación para adultos de Blonde.

En un principio, Blonde iba a estrenarse en 2020 antes de ser retrasada a septiembre de 2022. Reflexionando sobre el inminente estreno de su película, Dominik dijo a Vulture que es un "momento interesante para que Blonde se estrene", porque si la película se hubiera estrenado antes, "se habría estrenado justo cuando se produjo el Me Too y habría sido una expresión de todo eso"

Aunque dijo que "la gente no está segura de dónde están las líneas" en nuestro tiempo actual, Blonde es "una película que definitivamente tiene una moralidad". Y añadió: "Pero nada en aguas muy ambiguas, porque no creo que sea tan corta como la gente quiere verla. Hay algo en ella para ofender a todo el mundo".

'Blonde': la polémica película de Netflix

Dominik, que inicialmente criticó la clasificación NC-17 de Blonde como "un montón de mierda", parece haberse enfriado sobre el tema al hablar con Vulture. Dijo al medio que estaba "sorprendido" por la distinción porque pensaba que "habíamos coloreado dentro de las líneas".

Sin embargo, añadió: "Creo que si me dan a elegir, prefiero ir a ver la versión NC-17 de la historia de Marilyn Monroe. Porque sabemos que su vida estuvo al límite, claramente, por la forma en que terminó. ¿Quieres ver la versión con todos los defectos o quieres ver esa versión desinfectada?".

Cuando se le preguntó si cree que Netflix está preocupado por la recepción de Blonde, Dominik dijo que es poco probable que su película sea la prioridad número uno del streamer, diciendo a Vulture: "Netflix es un gran negocio con peces mucho más grandes para freír que Blonde, en términos de dónde gastan su dinero."

"Están pagando 400 millones de dólares por películas", dijo. "Una pequeña película de 22 millones de dólares, no va a romper el banco para Netflix. Sólo quieren tener su tipo de plan de marketing en orden, creo, antes de empezar a desplegarlo. Entonces tenemos que resolver cómo quieren que entre en el mundo. No va a salir hasta septiembre. Ni siquiera deberíamos hablar de ello. Para cuando salga Blonde, todo el mundo estará harto de hablar de ella".

