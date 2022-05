Fans de Stranger Things, vais a querer escuchar esta noticia sobre la cuarta temporada. A falta de unos días para el estreno, estamos encantados de compartir algunas noticias importantes con todos los devotos del Demogorgon que hay por ahí: La temporada 4 es la más grande de Stranger Things JAMÁS.

Así serán los capítulos de 'Stranger Things 4'

El volumen 1, que sale el 27 de mayo, incluirá los siete primeros episodios de la temporada. Y los episodios restantes vendrán con el Volumen 2, que llega el 1 de julio, para un total de nueve - NUEVE - episodios superdimensionados de Stranger Things en cuestión de días. Esos nueve episodios suman aproximadamente 13 horas del Upside Down. ¿Y aún mejor? Los dos últimos episodios del Volumen 2 duran casi cuatro horas. (Para los verdaderos frikis, el episodio 4x07 dura 1 hora y 38 minutos; el 4x08, alrededor de 1 hora y 25 minutos; y el 4x09, casi dos horas y media). Stranger Things terminará con la temporada 5.

Pero eso no es todo. No tienes que esperar otra semana para ver los primeros ocho minutos del estreno. Puedes comprobarlo aquí y ahora.

La última vez que vimos a nuestros residentes favoritos de Hawkins, habían tomado caminos distintos tras la batalla de Starcourt. Cuando retomamos la historia seis meses después, nuestros héroes Mike (Finn Wolfhard), Will (Noah Schnapp), Eleven (Millie Bobby Brown), Dustin (Gaten Matarazzo) y Lucas (Caleb McLaughlin) deben averiguar cómo poner fin al Upside Down y, al mismo tiempo, afrontar los altibajos del instituto. Pero la acción no se limita a Hawkins, ya que el drama se desarrolla en Rusia, California y otros lugares. Nadie dijo que fuera fácil ser un cazador de demonios.

