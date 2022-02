Todo debe llegar a su fin. Netflix ha anunciado el inminente final de uno de sus mayores éxitos, Stranger Things, que terminará con la temporada 5 después de que su cuarta temporada se estrene en dos partes este verano. Si bien los fans se mostraron emocionados por la fecha de estreno y el anuncio de renovación, tuvieron que expresar su dolor por la pérdida de la exitosa serie de ciencia ficción. ¿Qué hará Netflix para sustituir a Stranger Things?

Los fans de todos los rincones del Twitter de Stranger Things se unieron hoy en su miseria, lamentando la pérdida de la exitosa serie. "¿QUÉ? Nooooooooo por qué está terminando", compartió un usuario. "Stranger Things debería seguir para siempre... Así que nos dais una buena noticia pero a la vez una mala...".

Netflix

Algunos, en cambio, se alegraron de que Stranger Things tenga un final a la vista. ¿Su principal queja? Los niños ya han crecido, lo que significa que Will Byers (Noah Schnapp) se adentrará en la crisis de la mediana edad en lugar de en el Upside Down. "Stranger Things terminará en la quinta temporada presumiblemente cuando el grupo se prepare para ir a la universidad", compartió un usuario. "Me alegro de que consigan terminar las cosas en sus propios términos".

Por suerte, hay una solución potencial para ambos lados de la base de fans: Stranger Things puede continuar con spinoffs, juegos y más. Los hermanos Duffer se burlaron de esto en su carta de salida, señalando que "todavía hay muchas más historias emocionantes que contar dentro del mundo de Stranger Things: nuevos misterios, nuevas aventuras, nuevos héroes inesperados." Hm... ¿qué puede significar eso?

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

While I'm sad that #StrangerThings is ending, I'm so happy to be returning to this world and FINALLY getting closer to that Eleven/Hopper reunion ❤️😭 https://t.co/ZiADaAUnYq — Lyra Hale 🏳️‍🌈✍️🇵🇷 (@TheAltSource) February 17, 2022

Las reacciones al final de 'Stranger Things'

"Con #StrangerThings terminando oficialmente después de la quinta temporada, ¿cuánto tiempo antes de que se anuncie ese rumoreado spinoff?", compartió un usuario. "Esperar hasta después del final de la serie sería inteligente, pero no estoy seguro de que Netflix espere tanto para confirmar más planes".

La querida comedia de ciencia ficción de los hermanos Duffer lleva seis años en antena, pero la presentación de Eleven (Millie Bobby Brown) y la pandilla parece que fue ayer. Junto a Brown, la serie está protagonizada por un elenco de jóvenes actores como Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, Natalia Dyer, Maya Hawke, Charlie Heaton y Joe Keery. Winona Ryder y David Harbour también son protagonistas.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Stranger Things will end in season 5 presumably as the group get ready to head off to college. I’m glad they’re getting to end things on their own terms. Season 1-3 rewatch starts today! #StrangerThings4 https://t.co/PZ7dPw2wiB — Sade Sellers (@IAMSadeSellers) February 17, 2022

La temporada 4 de Stranger Things: Volumen 1 se estrenará el 27 de mayo en el servicio de streaming, y el Volumen 2 se estrenará el 1 de julio. Sigue atento a las novedades de la quinta y última temporada de Stranger Things.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io