The Boys ya casi está de vuelta en la ciudad... otra vez. ¿Cuánto dinero crees que gana Thin Lizzy cada vez que estrena una nueva temporada de The Boys? En cualquier caso, la tercera temporada de la serie de superhéroes pateadores de culos de Amazon ha aterrizado y está lista para, bueno, patear culos. Cuando se trata de series de superhéroes, ninguna se acerca a The Boys en lo que se refiere a payasadas alucinantes, acción de alto nivel y, eh, todo lo relacionado con el sexo y la violencia. En serio, ninguna otra serie va tan fuerte. ¿Cómo puede la serie superarse a sí misma después de toda la locura de la segunda temporada? Uh - ¡estamos a punto de averiguarlo!

Entonces, ¿cuándo tendremos los próximos episodios de la temporada 3 de The Boys? ¿Y cuánto dura ? Esto es lo que necesitas saber. El episodio 2 de la temporada 3 de The Boys ya está disponible en Prime Video, ¡y también el episodio 3! Amazon ha estrenado los tres primeros episodios de la temporada 3 de The Boys de una sola vez, así que tienes un buen atracón.

¿A qué hora se estrena el episodio 4 de la temporada 3 de 'The Boys'? ¿A qué hora se estrenan los nuevos episodios de 'The Boys' en Prime Video?

El episodio 4 de llegará a el viernes 10 de junio a las 09:00 a.m.. Después de eso, se estrenará un nuevo episodio de la tercera temporada cada semana hasta el 8 de julio.

Como en las temporadas anteriores, The Boys se desarrollará semanalmente con un nuevo episodio que se estrenará cada semana. En total, habrá 8 episodios en la tercera temporada de The Boys. Este es el calendario de estrenos

Episodios 1-3: viernes, 3 de junio

Episodio 4: viernes, 10 de junio

Episodio 5: viernes, 17 de junio

Episodio 6: viernes, 24 de junio

Episodio 7: viernes, 1 de julio

Episodio 8: viernes, 8 de julio

