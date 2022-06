¿A qué hora se estrena la tercera temporada de The Boys en . The Boys vuelve a la ciudad después de un año y medio de ausencia. La truculenta serie sigue a los personajes en su misión de acabar con Los Siete, un equipo de élite de superhumanos controlado por la corporación Vought. Después de un explosivo final de la segunda temporada (las cabezas de la gente literalmente explotaron), The Boys vuelve para la tercera temporada con nuevos personajes y mucha más violencia.

ha tenido una gran repercusión, y ha dado luz verde a dos series derivadas, una serie antológica animada en The Boys Presents: Diabolical y una serie de acción real centrada en una universidad de superhéroes. Mientras los fans esperan el segundo spin-off, la tercera temporada de The Boys promete ofrecer una historia salvaje, repleta de acción y maldiciones de Butcher. Ambientada un año después de los acontecimientos de la segunda temporada de The Boys, la tercera temporada ve a Butcher y Hughie trabajando para el gobierno. Sin embargo, la calma antes de la tormenta sólo puede durar un tiempo. Cuando se habla de un arma que podría derribar a Supes, Butcher, Hughie y el resto de The Boys aprovechan la oportunidad de encontrarla, lo que les pone en el camino directo de Los Siete y de un Supe reaparecido llamado Soldier Boy, cuyo comportamiento agresivo y desquiciado podría rivalizar con el de Homelander.

'The Boys' Temporada 3: hora de estreno

estrena sus tres primeros episodios de una sola vez antes de pasar al modelo semanal para los cinco episodios restantes. En cuanto a la hora exacta en la que los fans podrán ver los primeros episodios, la temporada 3 de The Boys se estrena en Prime Video el viernes 3 de junio a las 09:00 a.m.

La temporada 2 de The Boys sacudió el statu quo y la temporada 3 probablemente hará más en ese frente. Esto podría ser especialmente cierto con la llegada del Soldier Boy de Jensen Ackles, un Supe de la época de la Segunda Guerra Mundial que no ha estado presente desde hace tiempo. A Soldier Boy se le unirán algunos personajes nuevos, como Little Nina (Katia Winter), una poderosa jefa del crimen rusa, Gunpowder (Sean Patrick Flannery) y Blue Hawk (Nick Wechsler), ambos miembros del antiguo equipo de Soldier Boy, Payback. La introducción de nuevos Supes seguramente agitará más las cosas a medida que se desarrolle la nueva temporada.

La serie diabólica también verá a Homelander en su momento más inestable en la tercera temporada. El personaje trabajó junto a Stormfront de Aya Cash en la segunda temporada de The Boys y el resultado fue espectacular, por lo que es probable que tenga que lidiar con las consecuencias de su alianza, lo que podría hacer que se vuelva aún más difícil de controlar. Lo que sea que la tercera temporada de The Boys tenga reservado seguramente desarrollará a los personajes y, con suerte, hará que los personajes titulares vuelvan a unirse en su lucha contra Los Siete.

