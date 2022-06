Ted Lasso podría estar cerca de su final en Apple TV+. El protagonista de la serie y guionista de Ted Lasso, Brett Goldstein, dijo al Sunday Times que es probable que la serie termine con la tercera temporada, según Variety. "Lo estamos escribiendo así", dijo Goldstein al Times sobre el final de Ted Lasso. Y añadió: "Se planeó como tres. Alerta de spoiler: todos mueren".

Los comentarios de Goldstein llegan cuando Ted Lasso está actualmente en producción de su tercera -y aparentemente, última- temporada. La serie, que se estrenó por primera vez en agosto de 2020, viene de la mano de Jason Sudeikis, Bill Lawrence, Brendan Hunt y Joe Kelly. Desde su estreno, la serie no solo ha atraído a una base de fans dedicada, sino que también ha recibido mucho amor de la crítica.

Ted Lasso ha ganado siete Emmys en horario de máxima audiencia y dos Globos de Oro, y ha sido nominada a docenas de premios a lo largo de sus dos temporadas.

'Ted Lasso': ¿el final de la serie?

A pesar de las buenas críticas y la apasionada respuesta de los fans, Sudeikis también ha insinuado que la tercera temporada podría ser el final de su querida comedia. Antes de que Goldstein lanzara su bomba Ted Lasso en el Times, Sudeikis dijo a Entertainment Weekly en junio de 2021 que veía la serie como un "arco de tres temporadas".

"La historia que conozco es la que quería contar, y por eso es la que estamos contando con la ayuda de numerosas personas delante y detrás de la cámara, así que de ninguna manera soy yo quien teclea cada tecla y dice cada palabra. No es ni mucho menos así", dijo Sudeikis en su momento.

Y añadió: "Pero la historia que se cuenta -ese arco de tres temporadas- es una que veo, conozco y entiendo. Me alegro de que estén dispuestos a pagar por esas tres temporadas". En cuanto a lo que ocurra después, ¿quién sabe? No lo sé".

