Cardo brilló la pasada temporada como uno de los fenómenos seriéfilos del momento y su historia continuará en ATRESplayer PREMIUM. La serie ha arrancado esta semana el rodaje de su segunda temporada, que se verá próximamente en la plataforma de Atresmedia.

Creada por Ana Rujas y Claudia Costafreda, ‘Cardo’ ha recibido durante los últimos meses el aplauso del público y de la crítica de manera unánime. La ficción se alzó con el Premio Feroz 2022 a Mejor Serie Dramática y se coronó con el Feroz a Mejor actriz principal por el papel de Ana Rujas. Y una historia con así merecía seguir contándose.

‘Cardo’ da un salto temporal de tres años

Ana Rujas volverá a meterse en la piel de María, la gran protagonista de la ficción. Entre la primera y la segunda temporada habrá un lapso temporal de tres años y la vida ha cambiado mucho para todos. María intentará recuperar su vida después de todo lo que aconteció en la primera temporada. En los nuevos episodios, María intentará ser lo que la sociedad dice que tiene que ser, pero su parte más oscura sigue presente.

“Empezar de cero cuando estás marcada es muy complicado y María está marcada”, declara Ana Rujas en el arranque del rodaje de la nueva temporada. “María quiere buscarle un sentido a su vida para redimirse. Se aferra a la fe como vía de escape”, comenta la actriz y creadora de la ficción. Para Claudia Costafreda, que dirigirá todos los episodios de esta segunda temporada, “María es lo contrario a lo que conocemos de María, da un giro personal completo. María tiene que lidiar con la culpa. Lleva la palabra culpa tatuada en su cara, en su pecho, en todo su cuerpo”.

“Hemos avanzado hacia otro lugar emocional que es en el que estamos nosotras ahora mismo. La serie camina en una dirección inesperada pues nosotras queríamos sorprendernos nosotras mismas las primeras para llegar a otro sitio”, declaran las creadoras de la serie antes de ponerse manos a la obra en el rodaje.

En la segunda temporada se incorporan al reparto los actores Arrieta Villa, Nur Olabarría y Nassim Lyes, entre otros nombres. ‘Cardo’ volverá a retratar Madrid en sus nuevos episodios. Mostrará más barrios más allá de Carabanchel y Malasaña, como Tetuán y Vallecas.

