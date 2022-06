Este es el final para ti, maestro. Esa fue la promesa que Anakin Skywalker le hizo a Obi-Wan Kenobi en el acto final de La Venganza de los Sith, mientras ambos se batían en duelo a muerte en el planeta volcánico de Mustafar. Pero sólo fue el principio. Mientras que Obi-Wan escapó por poco de su batalla contra los Sith en el capítulo final de la trilogía de las precuelas, han pasado ya 10 años y el villano Darth Vader no ha hecho más que hacerse más poderoso. A medida que se acerca el final de Obi-Wan Kenobi, el Señor Oscuro de los Sith buscará cumplir finalmente su promesa a su antiguo maestro.

Dado que Obi-Wan Kenobi está ambientado antes de Una nueva esperanza, ya tenemos una buena idea de cómo se desarrollarán algunas cosas, pero eso no significa que el final no tenga algunas otras sorpresas por el camino. Por ejemplo, ¿qué le espera a Reva ahora que ha sido abandonada por el Imperio? ¿Qué ocurrirá en Tatooine en el final?

'Obi Wan Kenobi': hora de estreno y duración del capítulo 6

El episodio 6 de Obi-Wan Kenobi se estrenará el miércoles 22 de junio a las 9 am ET/12 en Disney+. Y aunque sabemos dónde acaban la mayoría de estos personajes en el canon de Star Wars, parece que el episodio 6 tendrá muchos spoilers. Por un lado, tiene que determinar el destino de Reva. Eso, por sí solo, es suficiente para que los fans estén atentos.

Por supuesto, el capítulo final también tiene que preparar el escenario para todo lo que viene. ¿Qué podemos esperar de él? Esto es lo que sabemos.

Matt Kennedy

'Obi Wan Kenobi': argumento del capítulo 6

Con el final de Obi-Wan Kenobi al alcance de la mano, ¿qué pueden esperar los espectadores en la fecha de estreno del episodio 6? Desgraciadamente, los fans no disponen de avances, fotogramas o sinopsis de los que extraer información. Pero ese plano final de Luke promete llevar a Obi-Wan de vuelta a Tatooine. ¿Utilizará Reva al niño contra él o contra Vader? Parece increíblemente probable.

Leia también tiene que volver a Alderaan, y sabemos por la trilogía original que lo hace. Con suerte, estará fuera del alcance del Imperio ahora que Reva tiene un nuevo objetivo. Darth Vader también parece preocupado por su propia venganza contra Obi-Wan.

A juzgar por los flashbacks de esta semana -y todo el revuelo que se ha montado sobre su reencuentro-, probablemente también tendremos un último encuentro entre Obi-Wan y Vader. Con un poco de suerte, eso significa más peleas de sables láser. Podemos esperar, ¿no?

Los regalos de Star Wars que son de otra galaxia Star Wars Kenobi (Star Wars: Novelas) COMPRAR 20,90 € Comprar Maqueta casco de Darth Vader LEGO amazon.es 57,99 € COMPRAR Star Wars La Senda Jedi MINOTAURO amazon.es 19,00 € Comprar Funko Pop Baby Yoda Star Wars zavvi.es 12,99 € COMPRAR Casco electrónico Mandalorian Star Wars amazon.es 124,99 € COMPRAR Camiseta Star Wars: The Mandalorian Star Wars amazon.es 20,99 € COMPRAR Calcetines antideslizantes Disney amazon.es 18,99 € COMPRAR Decantador Stormtrooper Thumbs Up amazon.es 29,43 € Comprar LEGO Halcón Milenario LEGO zavvi.es 146,99 € Comprar Pegatina para interruptor Epic Modz amazon.es 2,20 € Comprar Camiseta Star Wars zavvi.es 17,99 € Comprar Libro recetas de cocina Hachette amazon.es 23,75 € Comprar

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io