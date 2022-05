La expectación por el regreso de Ewan McGregor como el Maestro Jedi Obi-Wan Kenobi ha ido en aumento. Pero antes de que veamos a McGregor empuñar el sable láser una vez más en el estreno de dos episodios de Obi-Wan Kenobi el 27 de mayo en Disney+, tenemos que asegurarnos de que estamos completamente al día con la tradición de Star Wars y el contenido canónico.

Dirigida por Deborah Chow, Obi-Wan Kenobi es una miniserie de acción y aventura espacial de seis episodios que comienza 10 años después de los acontecimientos de la última precuela de Star Wars, Star Wars: Episodio III - La venganza de los Sith, en la que el aprendiz y mejor amigo de Obi-Wan, Anakin Skywalker (Hayden Christensen) se pasa al lado oscuro para convertirse en el Lord Sith Darth Vader. Ahora, Obi-Wan está decidido a compensar los errores del pasado cuidando a un joven Luke Skywalker, todo ello mientras intenta evadir a los cazadores de élite Jedi a lo largo de su exilio en el desértico planeta Tatooine.

Con esta sinopsis en mente, parece evidente que hay que ver las tres precuelas de Star Wars antes de ver Obi-Wan Kenobi, pero ¿será suficiente? ¿Qué más deberías ver antes de ver la miniserie de Disney+ Original? Sigue leyendo para ver nuestra lista completa.

Qué ver antes de 'Obi Wan Kenobi'

Dado que Obi-Wan Kenobi tiene lugar después de las tres precuelas de Star Wars, Star Wars: Episodio I - La amenaza fantasma, Star Wars: Episodio II - El ataque de los clones y Star Wars: Episodio III - La venganza de los Sith son películas imprescindibles para conocer la historia completa de la asociación y amistad de Obi-Wan y Anakin, desde su inicio hasta su amarga disolución.

Sin embargo, nuestra lista no acaba ahí. Esperamos que no te hayas olvidado de todo el contenido animado de Star Wars que existe, porque algunos de sus personajes (como el infame antagonista El Gran Inquisidor, que será interpretado por Rupert Friend) y su contenido también van a formar parte de Obi-Wan Kenobi. Teniendo esto en cuenta, recomendamos ver la película de animación de 2008 Star Wars: The Clone Wars antes de pasar a la serie de televisión Star Wars: The Clone Wars 2008-2020, concretamente la segunda temporada: episodios 12-16, la cuarta temporada: episodios 15-18 y la quinta temporada: episodios 14-16.

