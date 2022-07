La noche más larga transcurre en Nochebuena, cuando un grupo de hombres armados rodea la cárcel de Monte Baruca y la incomunica con el exterior. Lo que en un principio parece una estrategia de fuga pronto se revela como otra cosa completamente distinta. El objetivo de los atacantes es capturar a Simón Lago (Luis Callejo), un peligroso asesino en serie. Si los guardias se lo entregan, el asalto acabará en cuestión de minutos. Pero Hugo (Alberto Ammann), el alcaide, se niega a obedecerlos y se prepara para resistir un auténtico asedio en que los presos serán la mejor defensa.



Así comienza la nueva serie española de Netflix, un thriller carcelario que nos pone en tensión desde el primero de sus seis capítulos para vivir una noche contrarreloj de acción, asaltos y verdaderos dilemas morales. La noche más larga está disponible en la plataforma el viernes 8 de julio.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

La noche más larga: reparto y tráiler de la serie de estreno en Netflix

En La noche más larga descubrimos cada rincón de la Prisión Psiquiátrica Monte Baruca. Por ella vamos a ver desfilar a los dos protagonistas, Luis Callejo (Libertad, La peste), el preso buscado en el asalto a la cárcel, y Alberto Ammann (Apaches, Relatos con-fin-a-dos, Narcos), el director del centro penitenciario.

This content is imported from YouTube. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Pero no son los únicos intérpretes conocidos del reparto pues, como vemos en el tráiler, les acompañan Bárbara Goenaga (Sin límites, Supernormal), José Luis García Pérez (El regreso de la espía, Diarios de cuarentena), Roberto Álamo (Caronte, Antidisturbios, Las noches de Tefía), Daniel Albaladejo (Isabel, El accidente), Cecilia Freire (Velvet, La otra mirada) y Laia Manzanares (Hache, Estoy vivo), entre otros.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io