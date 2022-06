'Los Serrano' vuelven: así será el reencuentro de los actores 20 años después

Hace casi veinte años aterrizó en Telecinco una de la series más exitosas y recordadas de la televisión española: 'Los Serrano'. Un formato sencillo, amistoso, de barrio, en el que se nos narraba la historia de una familia en la que sucedían las cosas típicas de cualquier familia española en aquella época.

Que si los niños en el cole con sus exámenes y amoríos, que si los padres al trabajo con sus dramas adultos... Todo en un contexto muy orgánico que, a pesar de ser comedia en su mayor parte, sabía introducir sus partes duras y tristes.

Así será el reencuentro de 'Los Serrano'

Ahora sus fans están de enhorabuena, ya que parece que Los Serrano van a celebrar los 20 años que se cumplen desde su emisión con un contenido muy especial. Así lo ha dejado caer Fran Perea (Marcos Serrano) en su cuenta de Instagram, donde ha compartido un vídeo en el que muestra una conversación de WhatsApp ficticia con los personajes. "Después de 20 años seguimos sin saber sumar, pero sí que contamos con familia y amigos que se unen al viaje. Te vienes?", dice el artista en la descripción del vídeo.

En la conversación, Marcos les envía una nota de voz en la que dice: "Oye, familia. Me acabo de acordar que hacemos veinte años y tengo una propuesta para vosotros". Las respuestas de sus familiares no han tardado en aparecer. ¡Todos se apuntan al plan! De momento se desconoce qué van a hacer exactamente para celebrar estos veinte años, pero está claro que será algo que los una y que acabe llenándonos de nostalgia a todos los que fuimos marcados por esta historia.

La historia comenzaba con la boda de Diego (Antonio Resines) y Lucía (Belén Rueda). Al matrimonio, Diego aportaba sus tres hijos: Marcos, a quien daba vida Perea, Guille (Víctor Elías) y Curro (Jorge Jurado). Por su parte, Lucía, que era mujer divorciada llevaba con ella a sus dos hijas, Eva (Verónica Sánchez) y María Teresa alias Teté (Natalia Sánchez).

Los Serrano se estrenó en Tele5 en abril de 2003 y tras 8 temporadas tuvo uno de los finales más surrealistas y comentados de la historia de la televisión.

