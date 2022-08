Disney+ está cambiando su juego. La compañía ha anunciado hoy que el 8 de diciembre se lanzará en EE.UU. un plan más barato y con publicidad llamado Disney+ Basic. Además, tiene previsto aumentar los precios tanto de la modalidad sin publicidad como de Hulu. De momento en España no tenemos confirmación de cuándo llegará este servicio, pero es cuestión de tiempo de que llegue también a nuestro país.

No suben los precios, pero llega la publicidad

Disney+ Basic costará lo mismo que la versión actual sin publicidad: 7,99 dólares al mes. Por su parte, la versión sin publicidad, ahora conocida como Disney+ Premium, pasará a costar 10,99 dólares al mes. Así pues, no pagaremos menos de lo que ya pagamos, pero ahora tenemos la opción de evitar la subida de precios (con el añadido de los anuncios, claro). Pero la buena noticia es que ambos planes tendrán el mismo contenido, y es posible que algunos títulos ni siquiera tengan anuncios.

"Con nuestra nueva oferta de Disney+ con apoyo publicitario y una línea ampliada de planes en toda nuestra cartera de servicios de streaming, ofreceremos más opciones a los consumidores en una variedad de precios para satisfacer las diversas necesidades de nuestros espectadores y atraer a un público aún más amplio", dijo Kareem Daniel, presidente de Disney Media & Entertainment Distribution, en un comunicado, según Variety.

Esta noticia llega después de que Disney+ informara de un aumento de 14,4 millones de suscriptores durante el tercer trimestre de 2022. La compañía, que también posee una participación en Hulu y ESPN+, también informó de un crecimiento en las otras dos plataformas, lo que eleva su alcance total de suscriptores a 221 millones.

