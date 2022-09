SPOILERS, pero El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder, capítulo 1, termina mostrándonos a los elfos en un viaje hacia el oeste, a las tierras imperecederas de Valinor. El viaje se considera una bendición y un honor en la Segunda Edad de la Tierra Media. La versión de Galadriel de esta serie (Morfydd Clark) se encuentra en el viaje como recompensa por buscar a Sauron y no llegar a tiempo. Aunque los fans de Tolkien se encuentran pulsando febrilmente el play de El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder Episodio 2 en Prime Video, es posible que se pregunten qué pasa con el final del estreno. ¿Ir a Valinor es realmente todo lo que se supone que es? ¿Los viajeros pueden pasar el resto de la eternidad allí, sin cambios y totalmente felices? ¿O es el viaje a Poniente una especie de ritual de muerte que mata a todos los que se atreven a entrar?

El Señor de los Anillos de Amazon: Los Anillos del Poder está ambientada en la legendaria Segunda Edad, una época que se remonta a miles de años antes de que Frodo recibiera el Anillo Único. Los elfos creen que el mal, en la forma del malvado de la Primera Edad, Morgoth, ha sido derrotado, pero Galadriel no está segura. Desde que su amado hermano Finrod Felagund (Will Fletcher) fue asesinado por el lugarteniente de Morgoth, Sauron, ella tiene hambre de cazar y destruir al propio Sauron. Esta búsqueda de venganza pone a la intrépida Galadriel en desacuerdo con sus compañeros elfos, que quieren disfrutar de esta época de paz.

Después de regresar de una expedición a los páramos del norte de la Tierra Media, un lugar conocido como Forodwaith, su amigo Elrond (Robert Aramayo) le dice a Galadriel que debe dejar su espada, terminar su campaña y aceptar la oferta del Alto Rey Gil-Galad (Benjamin Walker) de regresar a la tierra natal de los elfos, Valinor. Ella acepta a regañadientes, pero le da la espalda a la luz en el último momento.

Los momentos previos a la decisión de Galadriel muestran un barco consumido por la luz, pero ¿es bueno ir a Valinor -como nos hicieron creer los escritos de Tolkien- o los elfos están navegando hacia su muerte?

El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder: El final del episodio 1, explicado: ¿Mueren los elfos cuando van a Valinor?

La serie de Amazon El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder es una adaptación de los Apéndices de Tolkien, lo que significa que los directores de la serie, J.D. Payne y Patrick McKay, tuvieron que tomar algunas decisiones creativas al abordar la Tierra Media. ¿Sus versiones de los enanos femeninos tendrían barba? No. ¿Existiría una versión anterior de los hobbits en la Segunda Edad? Sí. ¿Los elfos masculinos seguirían llevando el pelo largo? No, la verdad es que no.

Entonces, ¿qué pasa con los elfos que tienen el privilegio de viajar al oeste, a Valinor? Cuando la luz se apodera de todo y los ilumina, ¿se mueren? ¿Son absorbidos por la luz? ¿Van a la tierra de lo imperecedero para no cambiar nunca o estamos asistiendo a un ritual de muerte masiva de los elfos?

"La respuesta es sí", dijo Patrick McKay a una pregunta de Decider. "Ah, no. Sabes, nos encanta la idea de empezar esta historia en un lugar similar al que termina la novela de Tolkien. Pensamos que había algo intrigante en eso".

"También pensamos que hay algo intrigante en el tema de la muerte y la inmortalidad en Tolkien en general, y en el mundo de los elfos. Los elfos son inmortales, pero sólo son un poco inmortales. Tienen una especie de límite de tiempo en su inmortalidad. Y para lograrlo, tienen que volver a casa, lo que también es una especie de muerte e ir al cielo, y las ambigüedades y capas dentro de eso fueron algo que abrazamos".

"Y, ya sabes, no habríamos sido capaces de responder a esa pregunta. Sólo Tolkien podría", añadió McKay, en referencia al rey.

La conclusión es que Galadriel rechaza la oferta de Valinor. Coge el cuchillo de Finrod y abandona el barco. ¿Qué le ocurrirá después en su búsqueda de Sauron? Tendrás que pulsar el play en El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder Episodio 2 para descubrirlo.