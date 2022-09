Robert Cormier, actor de la serie canadiense Heartland, ha muerto. Tenía 33 años. Cormier sufrió heridas por una caída y murió en un hospital de Ontario el viernes (23 de septiembre), según ha dicho su hermana Stephanie a The Hollywood Reporter.

En su obituario, la familia de Cormier lo recordó como "un atleta, un actor y un gran hermano", compartiendo: "Tenía una pasión por ayudar a los demás y siempre buscaba lograr más. Disfrutaba de las noches de cine con su familia y admiraba mucho a su padre".

"Impactó a mucha gente a lo largo de su vida, ya sea en su familia, compañeros de equipo y amigos", continúa su obituario. "La memoria de Rob vivirá a través de su pasión por el arte y el cine; así como de sus tres hermanas que significaban el mundo para él".

La carrera cinematográfica y televisiva de Cormier comenzó en 2008, pero su mayor oportunidad llegó en 2016, cuando apareció en un episodio de Sucesor Designado como el contramaestre Denton.

A continuación, apareció en Bizarre Murders y Ransom antes de conseguir un papel recurrente en Slasher, en el que interpretó a Kit Jennings. Antes de aparecer en Heartland, Cormier interpretó a Winston en dos episodios de la serie American Gods. En el momento de su muerte, Cormier tenía tres proyectos próximos, todos ellos en fase de postproducción, según IMDb: el thriller de ciencia ficción Transmission: Vol. 1, el drama The Intersection y un corto titulado The Antagonist.

Up TV, la cadena que emite Heartland, publicó un homenaje a Cormier en Instagram el martes (27 de septiembre), llorando al actor después de que apareciera en un episodio de 2021 de la serie. "Robert Cormier, alias Finn de Heartland, era un talento increíble, se ha ido demasiado pronto. Estamos profundamente entristecidos al conocer su fallecimiento", compartieron. "Nuestro más sincero pésame a sus amigos, familia y compañeros de trabajo".

A Cormier le sobreviven sus padres Robert y Lisa, sus hermanas Brittany (Derek), Krystal y Stephanie, su abuela Joanne, y tíos y primos, según su obituario.