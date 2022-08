Olivia Newton-John ha fallecido este lunes 8 de agosto tras una lucha incansable contra el cáncer. La protagonista la de película 'Grease' tenía 73 años. "Olivia falleció pacíficamente en su rancho en el sur de California esta mañana, rodeada de familiares y amigos. Les pedimos a todos que respeten la privacidad de la familia durante este momento tan difícil", arranca diciendo el escrito que ha compartido la familia. "Olivia ha sido un símbolo de triunfos y esperanza durante más de 30 años compartiendo su viaje con el cáncer de mama. Su inspiración curativa y su experiencia pionera con la medicina vegetal continúan con el Fondo de la Fundación Olivia Newton-John, dedicado a la investigación de la medicina vegetal y el cáncer", continúa el escrito de John Easterling, el marido de la actriz que ha sido el encargado de dar a conocer la triste noticia.

Gtres

Hace cinco años se supo que la cantante había sido diagnosticada nuevamente de cáncer de mama en etapa cuatro con metástasis. La actriz, que ya superó la enfermedad en 1992 y en 2013 (la segunda vez lo pasó en secreto), confesó en el programa de televisión australiano '60 minutes' que no sabía lo que le queda de vida. A pesar de sus problemas de salud, Olivia Newton-John siempre siguió intentando recaudar fondos para la investigación y una de las iniciativas fue sacar a subasta algunas prendas personales como el look que llevó al interpretar a Sandy Olsson, el papel que protagonizaba en el filme musical 'Grease' que la llevó a la fama.

La actriz australiana nació en Cambridge, Reino Unido, el 26 de septiembre de 1948. Con apenas cinco años se trasladó con su familia a Australia, donde transcurrió su infancia y adolescencia. Desde muy pequeña dio señales de su talento para la música y la danza. Su primer álbum 'If Not For You', grabado en 1971. A lo largo de su carrera, Olivia Newton-John obtuvo cuatro premios Grammy. En 1979 intervino en el concierto benéfico Music for UNICEF, junto con artistas como Bee Gees, ABBA, Donna Summer, Rod Stewart entre otros, cantando Rest your love on me y The Key.

