Las trompetas habían sonado, la lealtad había sido jurada y el olor a guerra llenaba el cielo carmesí en cuanto Viserys I Targaryen daba sus últimos suspiros en Desembarco del Rey. En el tráiler del noveno episodio de La Casa del Dragón, titulado "El Consejo Verde", vislumbramos el caos y el caos que estaba a punto de producirse tras la muerte del Rey. Lo inevitable había sucedido. El reino estaba dividido en dos facciones: los Verdes, liderados por Alicent y Otto Hightower, y los Negros, liderados por Rhaenyra y Daemon Targaryen.

Basándose en los hechos, podría decirse que las últimas palabras que murmuró Viserys indujeron a Alicent a creer algo que no era cierto y, a su vez, se convirtieron en el motivo de la guerra. Pero entonces, sabemos que esto no sería del todo cierto. Los Verdes y los Negros llevaban ya bastante tiempo en estado de guerra, y la muerte de Viserys solo actuó como catalizador. Así pues, vamos a desmenuzar lo que hemos visto en el tráiler del episodio 9 y, a través de los atisbos que hemos obtenido, vamos a intentar descifrar qué está pasando exactamente en Poniente y quién se sentará finalmente en el Trono de Hierro.

El tráiler del episodio 9 de La Casa del Dragón se abre con un vistazo al Trono de Hierro en medio de la oscuridad. El ambiente lúgubre puede simbolizar una fatalidad inminente. La sombría imagen nos hablaba de la lucha interna por el poder que iba a suponer. A continuación, vemos a Alicent sentada en una silla con Otto Hightower y Ser Criston Cole, sus dos aliados de mayor confianza, de pie a ambos lados de ella, como los protectores de los intereses de la Reina. Alicent parece acosada, mientras que Otto y Criston Cole parecen decididos a tomar el asunto en sus manos. Otto dice que el Rey ha muerto. Otto podría estar dirigiéndose al pequeño consejo (llamado Consejo Verde por el Gran Maestre Munken) que había sido convocado en cuanto Alicent se enteró del fallecimiento de su marido.

Según el libro "Fuego y Sangre", además de Alicent, Otto y Criston Cole, cinco personas más estaban presentes en ese pequeño consejo, es decir, el Gran Maestre Orwyle, Lord Lyman Beesbury (Maestro de las Monedas, y un incondicional y único partidario de Rhaenyra en el consejo), Ser Tyland Lannister (Maestro de los Barcos), Larys Strong y Lord Jasper Wylde. Se dijo que el Gran Maestre Orwyle aconsejó a todos que las campanas de Desembarco del Rey debían sonar inmediatamente para informar a todos del fallecimiento de su Rey. También dijo que había que enviar inmediatamente un cuervo a Rocadragón para informar a Rhaenyra de la muerte de su padre. Pero fue interrumpido por Otto Hightower, que dejó muy claro al consejo que, a menos que Aegon II Targaryen fuera entronizado, nadie iba a hablar del fallecimiento del Rey.

En el tráiler, Alicent dice que el Rey le había dicho que deseaba que Aegon se sentara en el Trono de Hierro después de él. Alicent interpretó muy convenientemente lo que Viserys había murmurado en sus últimos momentos a su favor. De repente, no le importó lo que le había dicho a Rhaenyra durante esa última cena familiar. En este clip en particular, ella probablemente esté hablando con Otto y contándole lo que Viserys ha dicho. Según las leyes, la Mano del Rey podría sentarse en el Trono de Hierro en su ausencia. En el tráiler también vemos a Otto haciéndose cargo de las cosas en Desembarco del Rey. Otto Hightower dice claramente que, a menos que se resuelva la cuestión de la sucesión, la puerta permanecerá cerrada. En este momento, según el libro, el Gran Maestre Orwyle sí advirtió a Otto y a Alicent sobre las consecuencias de sus acciones traicioneras. Les dijo que hacer que Aegon II se sentara en el Trono de Hierro seguramente los llevaría a la guerra. Pero Alicent, Otto e incluso Criston Cole tenían muy claro que, pasara lo que pasara, no dejarían que Rhaenyra se sentara en el Trono de Hierro.

'La Casa del Dragón' Episodio 9: hora de estreno

El episodio 9 se titula "El consejo verde" y se espera que dure unos 65 minutos. En total, la temporada 1 de La Casa del Dragón consta de 10 episodios. Se emiten semanalmente en HBO hasta el final, el 23 de octubre.